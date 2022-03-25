Gelecekte Nvidia'nın Çiplerini Intel Üretebilir

Nvidia, şirketin CEO'su Jensen Huang'ın söylediklerine göre çiplerinin üretimi için Intel'e dönmeyi düşünüyor.

Muhabirlerle yaptığı görüşme sırasında Huang, çip devinin şirketin dökümhanelerini kullanmasıyla ilgilendiğini ve bu fikrin tartışmaya açık olduğunu açıkladı. Reuters'in yeni bir raporuna göre dökümhane tartışmalarının farklı tedarik zincirlerini entegre etme konusunu ele aldığından uzun zaman aldığını da kaydetti.

Hâlihazırda Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi (TSMC), Nvidia'nın çiplerinin büyük bir kısmını üretiyor ancak aynı zamanda TSMC, AMD, Apple, Broadcom, MediaTek ve diğer birçok büyük firma için de çip üretmekle yükümlüler.

Görüşmedeki muhabirler Huang'a Intel gibi bir rakiple çalışmak konusunda endişe duyup duymadığını sordular ve Huang, endüstri ortaklarıyla çalışmanın şirket için çok önemli olduğunu ve Intel ile uzun süre çalıştıklarını söyledi. Durumu en güzel özetleyen cümlesi ise "Intel yıllardır sırlarımızı biliyor." oldu.

Intel Çip Üretimi Konusunda Piyasada Büyüme Kaydediyor

Intel, esas olarak kendi tasarladığı çipleri ürettikten sonra geçen yılın başlarında yeni dökümhane hizmetleri işinin bir parçası olarak başkalarının tasarladığı çipleri de üretmeye ve işini genişletmeye karar verdi. Bu genişlemenin bir parçası olarak şirket, hem ABD'de hem de Avrupa'da yeni üretim merkezleri inşa etmek için milyarlarca dolarlık bir dizi proje duyurdu. Bu nedenle yatırımcılar, çip tasarım şirketlerinin TSMC'ye ait olanların aksine Intel'in çip fabrikalarını kullanma konusunda duyuru yapmalarını sabırsızlıkla bekliyorlar. Geçen yıl Intel, Qualcomm ve Amazon'un dökümhane işinin ilk müşterilerinden bazıları olacağını açıkladı.

Yakın zamanki bir duruşma sonrası Intel CEO'su Pat Gelsinger Reuters ne zaman başlayacağına dair “belirli bir zaman çizelgesi” olmamasına rağmen Nvidia ile Intel arasında devam eden görüşmelerin olduğunu doğruladı.

Intel'in, Nvidia'nın bazı çiplerini üretmeye başlamasına karar verip vermeyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek ancak eğer bu anlaşma gerçekleşirse diğer büyük teknoloji şirketlerinin de aynı kararı almaları kaçınılmaz gibi gözüküyor.