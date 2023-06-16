Gelecekteki iPhone Modelleri Daha Dayanıklı Olabilir!

Apple, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) tarafından "Spatial Composites" başlıklı bir patent aldı. Patent, kasayı çizilmelere karşı daha dayanıklı hâle getirmek için metal ve seramik gibi malzemelerin bir el cihazının gövdesine yerleştirilmesi sürecini ele alıyor.

Apple'ın patentte belirttiği üzere metalden yapılmış muhafazalar güçlüdür ve çizilmeye karşı dayanıklı olabilir ancak aynı zamanda cihaza giren veya cihazdan çıkan radyo sinyallerine müdahale edebilir.

Plastik de oldukça güçlü ancak plastik kolayca çizilebilir ve ezilebilir. Seramik muhafaza da radyo sinyallerinin cihaza girip çıkmasına izin verir ve çizilmeye karşı dayanıklıdır ancak seramik de kırılgan olabilir. Patent, metal, seramik, cam ve diğer malzemelerle gömülü plastik muhafaza oluşturmak için her üç malzemenin birlikte kullanılmasını değerlendiriyor.

Apple Birçok Farklı Malzemeden Yeni Bir Muhafaza Üretebilir

Bu malzemeler, güç, kırılma direnci, radyo şeffaflığı ve çizilme veya aşınma direnci gibi özelliklerin bir dengesini sağlamak için plastiğin üzerine yerleştirilecek. Aşınmaya dayanıklı malzemeler farklı şekil ve boyutlarda şekillendirilebilir.

Apple, aşınmaya dayanıklı malzemelerin yüzey yoğunluğu ile oynayarak malzemelerin sertlik, sertlik ve esneklik gibi bazı yapısal niteliklerini değiştirebilir. Keza patentte de bundan bahsediliyor. Apple bu malzemelerin yüzey yoğunluklarını değiştirerek, muhafazanın köşelerini daha sert haâe getirebilir ve muhafazanın farklı alanlarını çizilmelere ve aşınmalara karşı daha iyi korurken, muhafazanın bazı bölümlerini daha güçlü ve daha sert hâle getirebilir.

Apple, patentte bahsedilen muhafazaların cep telefonları, saatler, tabletler, müzik çalma cihazları, dizüstü bilgisayarlar, notebooklar ve diğer cihazlar için kullanılabileceğini söylüyor.