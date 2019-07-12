Geleneksel Medya Kaybederken Dijital Medya Kazanıyor

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın her yıl yayımladığı dünyanın en değerli medya markaları listesine bu yıl Netflix ve YouTube damga vurdu.

AA muhabirinin 'Media 25 2019' raporundan derlediği bilgilere göre, en büyük 25 medya markası arasında özellikle dijital markaların yükselişi dikkat çekici. 'On-demand' olarak adlandırılan, yani kullanıcıların istedikleri zaman istedikleri içerikleri izleyebildikleri yayımcılık modeliyle hizmet veren medya kuruluşlarının büyük yükseliş kaydettiği görüldü.

Söz konusu listede Disney, 2018'e göre yüzde 40,4’lük artışla değerini 45 milyon 750 bin dolara yükseltti. Disney’in hemen ardından ise sırasıyla YouTube ve Netflix geliyor. YouTube’un değeri geçen yıla göre yüzde 46,2 artarak 37 milyon 847 bin dolara çıkarken, Netflix’in değeri de yüzde 105 artarak 21 milyon 162 bin dolara ulaştı.

Geleneksel Medya Düşüşte

Rapora göre dijital medya kuruluşları büyümeye devam ederken, geleneksel medya kuruluşları 2019’da da değer kaybetmeye devam ediyor. BBC’nin yüzde 9, SKY’ın yüzde 2, ABC’nin yüzde 41, FOX’un yüzde 6, NBC’nin ise yüzde 3 oranında değer kaybettiği görülüyor.

Bir başka dikkat çeken detay da, önemli medya kuruluşlarının büyük bir çoğunluğunun ABD’ye ait olması. Listedeki ilk 10 şirketin 9’u Amerikalı şirketlerden oluşuyor. İlk 25’teki şirketlerin de 18’inin yine ABD merkezli olması dikkat çekiyor.