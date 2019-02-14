Gelişen Teknoloji Sayesinde Dijiseksüellik Ortaya Çıktı!

Hızla gelişen sanal gerçeklik ve diğer teknolojilerin insanların cinsel deneyimlerini tümüyle değiştirebileceğine inanılıyor. Bilim adamları yaptıkları araştırmalarda, insan beyninin sanal gerçekliği akla yatkın olarak algılayarak tepki verdiğini öne sürdü.

Manitoba Üniversitesi'den Neil McArtur ve Wisconsin Üniversitesi'nden Markie Twist'in yayınladıkları makelede, "dijiseksüel" olarak adlandırılan kişilerin gerçek bir partner yerine, onların yerini alan robotlar, sanal gerçeklik ortamları gibi ileri teknolojilere yöneldiklerine yer verildi.

Bilim insanları, cinsellik ve ilişkilerde teknolojiden faydalanan örneğin Tinder, Skype, Snapchat gibi birinci dalga teknolojileri kullananlar ile cinsel kimlikleri ikinci dalga teknolojiler tarafından şekillendirilen kişileri "dijiseksüel" olarak tanımlıyor. İkinci dalga olarak adlandırılan seks robotlarının ve sanal gerçeklik ortamlarının, insanların cinsel kimliklerini nasıl gördüklerinin üzerinde değişikliklere yol açacağı konuşulmakta.

Robotlar Gerçek Dünya'nın Sunamadığı Deneyimleri Sunabilir!

İkinci dalga teknolojilerinin pek çok insanın hayatında köklü değişikliklere yol açabileceği belirtilmekte. Bilim insanlarına göre seks robotları, özellikle yapay zeka teknolojisinin yavaş gelişmesi nedeniyle henüz yeterince ön planda değil. Ancak sanal gerçeklik teknolojileri hızla ilerlemekte ve seks endüstrisinde zaten pornonun pasif olarak izlenmesinin ötesine geçen şekillerde kullanılmakta.

Sanal gerçeklik teknolojileri, dokunsal geribildirim cihazlarıyla birleşmiş çok oyunculu ortamlar sayesinde insanlara gerçek dünyada muhtemelen asla sahip olamayacakları deneyimler vadetmekte.

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