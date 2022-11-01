Geliştirilen İlk Android Telefonu Merak Etmiş Miydiniz?

T-Mobile G1 olarak da bilinen HTC Dream, ticari olarak piyasaya sürülen ilk Android telefondu. Cihaz, ilk iPhone'dan bir yıl sonra geldi ancak görünüşe göre, Apple'ın telefonunun piyasaya sürülmesinden beş ay önce ilk Android telefonun ne olabileceğine dair görüntüler hazırdı.

Android'in Kurucu Ortağı Rich Miner, konuyla ilgili ayrıntıları açıklamak için Twitter'a gitti ve ayrıca ilk Android telefonun nasıl görünebileceğinin bir görüntüsünü paylaştı.

İlk Android Telefon Nasıl Görünüyordu?

All along we were working on 2 phones, Sooner, more blackberry-like & Dream, touchscreen based. After the iPhone launch we did cancel Sooner to focus on Dream (eventually the Google G1) but its design changed little from this rendering made 5 months before the iPhone launched. pic.twitter.com/lC8m0WolgE — Rich Miner (@richminer) October 31, 2022

Rich Miner'ın paylaştığı görüntü, siyah ve neon cihazın kayan klavyesi ve fiziksel düğmeleriyle HTC Dream'e benzediğini gösteriyor. Bununla birlikte, piyasaya sürülmemiş cihazın piyasaya sürülseydi kesinlikle HTC Dream'in sessiz nihai tasarımından daha fazla ses çıkaracağı ve gündemde adından söz ettireceği aşikâr. Klavye tam neon tasarımında ve bu da büyük bir trend'i yakalayabilirdi.

Tasarım genel olarak e-posta için gerekli tuşlar ve "@" işareti de dâhil olmak üzere genel olarak çok daha fazla tuş içeriyordu. Telefonun alt kısmında cevaplama, reddetme, ana sayfa ve geri dönüş tuşları da bulunuyordu. Buna karşılık, HTC Dream toplamda beş tuş ile piyasaya sürüldü.

Rich Miner, o zamanlar Blackberry benzeri bir cihaz olan "Sooner" ve "Dream" olmak üzere iki telefon üzerinde çalıştıklarını söylüyor. iPhone piyasaya sürüldükten sonra şirket, Sooner'i terk etti ve Dream'i geliştirmeye odaklandı.