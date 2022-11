Geliştirilen İlk Android Telefonu Merak Etmiş Miydiniz?

T-Mobile G1 olarak da bilinen HTC Dream, ticari olarak piyasaya sürülen ilk Android telefondu. Cihaz, ilk iPhone'dan bir yıl sonra geldi ancak görünüşe göre, Apple'ın telefonunun piyasaya sürülmesinden beş ay önce ilk Android telefonun ne olabileceğine dair görüntüler hazırdı.

Android'in Kurucu Ortağı Rich Miner, konuyla ilgili ayrıntıları açıklamak için Twitter'a gitti ve ayrıca ilk Android telefonun nasıl görünebileceğinin bir görüntüsünü paylaştı.

All along we were working on 2 phones, Sooner, more blackberry-like & Dream, touchscreen based. After the iPhone launch we did cancel Sooner to focus on Dream (eventually the Google G1) but its design changed little from this rendering made 5 months before the iPhone launched. pic.twitter.com/lC8m0WolgE