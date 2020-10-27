Geliştirilen Koronavirüs Aşıları ile İlgili Dikkat Çeken Açıklama

ABD Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstütüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüs hastalığı için şu anda geliştirilen aşılar ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte ABD Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstütüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci tarafından yapılan aşı açıklaması.

Geliştirilen Aşılar Virüsü Yok Etmek için Değil Semptomları Engellemek için

ABD Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstütüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD'deki aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.Fauci, ABD'de 4 adayın önde gittiğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

"Ancak aşı salgına nihai bir çözüm değim. Çünkü şu anda geliştirmelerde odaklanılan konu virüsün toptan öldürmekten çok ortaya çıkan semptomları engellemek."

Yapılan açıklamada anlaşılacağı üzere şu anda koronavirüs aşısı çalışmalarında semptomları engellemeye odaklanılmış durumda. Fauci açıklamasının devamında "bu yılın sonu, Kasım sonu, Aralık başı gibi olumlu bir cevap olacağını düşünüyorum" dedi.

Sizler yapılan açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Ülkemizde Son Durum

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. 26 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 363.999 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.874'e yükseldi.