Geliştirilen Yeni Cihazla Örümcek Adam Gibi Tırmanılabilecek

Bilim insanları Örümcek Adam gibi yüzeylere tırmanan bir cihaz icat etti.

Çin Zhejiang Üniversitesi'nden bir çift araştırmacı, insanların veya robotların Örümcek Adam gibi duvarlara tırmanabilmesini sağlayan bir cihaz geliştirdi. Araştırmacılar Xin Li ve Kaige Shi, pürüzlü ve pürüzsüz yüzeyleri tutabilen yeni bir vakum emme ünitesi geliştirdi.

Standart vakum cihazlarının en büyük probleminin vakum kaçağı olduğunu belirten araştırmacılar, kaçağın hava ile vakum bölgesi arasındaki akışın sonlandırılmasıyla önlenebileceğini ifade etti.

Kaçağın üstesinden gelmek için ZPD adında bir yöntem geliştirildi. ZPD sayesinde vakum bölgesinin çevresinde dönen bir su katmanı oluşturuldu. Bu sayede ortaya çıkan atalet kuvveti dik basınç gradyanı oluşturdu. Böylece, vakum bölgesinin merkezinde meydana gelen yüksek vakum kuvveti korundu.

Su ile Çalışan Bir Tırmanma Cihazı

Deneyler, 0,8 kg'lık bir ZPD emme ünitesinin, 400 W'dan daha az güç tüketimine sahip pürüzlü yüzeylerde 245 N üzerinde bir emme kuvveti oluşturduğunu gösterdi. ZPD emme ünitesi daha sonra bir robot koluna, duvar tırmanma robotuna ve örümcek adam duvar tırmanma cihazına başarıyla uygulandı.

Araştırmacılar, geliştirdikleri cihazı kendi başına çalışabilen tamamen bağımsız bir ekipman haline dönüştürmek için çalışmalarına devam ediyorlar.