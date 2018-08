Gelmiş Geçmiş En İyi 15 Film Ortaya Çıktı

Çoğu zaman eleştirmenler ve seyirciler arasında filmlerin ortalama puanları konusunda büyük ayrılıklar yaşanabiliyor. Kimi zaman ise herkes ortak noktada buluşabiliyor. İşte bu fikirden hareketle devasa verileri bir araya getiren araştırmacılar, gelmiş geçmiş en iyi film projesini ortaya çıkardılar.

Eleştirmenlerin çoğu zaman seyircilerden çok farklı baktığını biliyoruz. İşin teknik detaylarını inceleyen ve her zaman filmlere daha detaycı bakan eleştirmenler, filme sadece eğlenmek için giden seyircilerden çok daha düşük puan verebiliyorlar. Örneğin; Warcraft filminin ortalama eleştirmen puanı 38.25 gibi çok düşük bir puanken, film seyircilerden ortalama 82 puan almış durumda.

Seyircilerin ve eleştirmenlerin ortak noktada buluştukları filmlerin, gelmiş geçmiş en iyi film olarak adlandırılabileceğini düşünen bir grup araştırmacı, internet üzerinde filmlere dair bulabildikleri tüm skorları bir araya getirdiler. On binlerce filme dair skorları toplayan ve bunları bir araya getirdikten sonra düzenleyen araştırmacılar, en sonunda eleştirmenler ile seyirciler arasında ortak paydaya ulaşabilmiş filmleri tespit ettiler.

Gelmiş Geçmiş En İyi Film: Eleştirmen vs. Seyirci

Yukarıda yer alan görselde detaylıca görebildiğiniz gibi eleştirmen ve seyircilerin doksan puanın üzerinde buluştuğu iki film bulunuyor. Bunlardan en yüksek puanı alan The Godfather olurken, ikinci sırada Hayao Miyazaki’nin şaheseri Sprited Away kendine yer buluyor. Bir animenin ikinci sıraya kadar yükselmesi dikkatleri çekerken, ilk iki sırada filmleri Yüzüklerin Efendisi: İki Kule takip ediyor.

Artık klasikleşmiş birçok filmi içerisinde barındıran liste, içerisinde kimi sürprizler de barındırırken, yapılan araştırmadan hareketle gelmiş geçmiş en iyi filmler şöyle sıralanıyor:

15- Moonlight

14- Boyhood

13- The Wizard of Oz

12- Citizen Kane

11- Ratatouille

10- Gone with the Wind

9- The Treasure of the Sierra Madre

8- Singin’ in the Rain

7- Three Colors: Red

6- Inside Out

5- Rear Window

4- Star Wars Episode IV: A New Hope

3- The Lord of the Rings: Two Tower

2- Spritid Away

1- The God Father