Gemilerin Rotalarını ASELSAN Çizecek

Türkiye’de deniz araçları için geliştirilen ilk seyir sistemi olan ASELSAN’ın Askeri Gemi Elektronik Harita Sergileme ve Bilgilendirme Sistemi (WECDIS), su üstü ve su altı platformlarda kullanılmak üzere hazırladığı seyir sistemleri ürün ailesi (MİTOS) altında geliştirildi. Ayrıca sistemin sivil gemi versiyonu (ECDIS), Sayısal İz (Plotlama) Masası ürünleri, Türk Loydundan Tip Onay Sertifikası aldı.

Tip Onay Sertifikası’nın ardından MİTOS ürün ailesine ait 2 adet WECDIS ve 2 adet Sayısal İz Masası olmak üzere 4 sistem, TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında fabrika kabul testlerini başarıyla tamamladı.

WECDIS seyrüsefer sistemi, sunduğu yedekleme mekanizmalarıyla, uluslararası standartlara (SOLAS) göre kullanılması zorunlu güncel elektronik haritalarla birlikte uyumlu bilgiler sağlıyor. Seyir radarı, D/GPS, manyetik pusula, iskandil, parakete, ANS, cayro pusula, (W) AIS, meteorolojik sistemler gibi seyir yardımcı ekipmanlarıyla birlikte kullanılabilen, yüksek güvenlikli ve geliştirilmeye açık WECDIS, ihtiyaca göre ölçeklendirilebiliyor.

WECDIS, seyir sistemlerinden alınan konum, yönelim, yere ve denize göre hız gibi seyir bilgileriyle ilgili seyir personeline rota planlama ve takibi gibi özelliklerle güvenli seyir sunuyor. Ayrıca askeri fonksiyonları da bulunan WECDIS, taktiksel ve durumsal farkındalık konusunda da yardımcı oluyor.