Geminid Meteor Yağmuru 2019 Ne Zaman? Nasıl İzlenir?

Geminid meteor yağmuru, bu senenin en güzel anlarını bize yaşatmaya geliyor. Birkaç gün sonra tepe noktasına ulaşacak olan Geminid meteor yağmuru, sene içerisinde görebileceğimiz en yoğun meteor yağmurunu bizlere sunmaya hazırlanıyor.

Meteor yağmurlarının kralı gibi bir lakabı bulunan Geminid, 3200 Phaethon ismi verilen dönük bir kuyruklu yıldızın, Güneş yörüngesinde dönerken bıraktığı ve Dünya’ya ulaşan kaya parçalarının atmosferden geçmesinden oluşuyor. Birçok kaya parçasının geçmesi sebebiyle seyir zevki en yüksek meteor yağmurlarından biri olan Geminid, her sene dört gözle beklenen doğa olaylarının başında geliyor.

Gemini meteor yağmuru 2019 ne zaman?

Geminid meteor yağmuru aslında şu an başlamış durumda; ancak tepe noktasına 14 - 15 Aralık günlerinde çıkacak. Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece boyunca devam edecek olan meteor yağmuru sırasında saatte 20 ila 30 meteor görmemiz mümkün olabilecek.

Aslında 4 Aralık tarihinde başlayan Geminid meteor yağmuru, tepe noktasına 14 - 15 Aralık tarihleri arasında çıkacak. 17 Aralık tarihine kadar görülmesi mümkün olan Geminid Meteor yağmuru, tepe noktasına ise Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan anlarda yaşayacak. İzlemek için en iyi saat ise önceki yıllarda olduğu gibi 02.00 suları.

Geminid meteor yağmuru 2019 nasıl izlenir?

Geminid meteor yağmuru 2019, diğer meteor yağmurlarında olduğu gibi ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde daha iyi görüntülenebilecek. Hangi bölgelerin daha az ışık kirliliğine maruz kaldığını görmek için Light Pollution haritasına göz atabilirsiniz. Haritada kırmızı ve sarı renkte gördüğünüz yerler, şehir ışıklarının bolca bulunduğu noktaları gösteriyor. Bu noktalardaki ışık yoğunluğu ise gökyüzünü tam anlamıyla gözlemlemenizi engelleniyor.

Yaşadığınız yerin yakınlarında ışık kirliliğinden uzak bir noktayı seçtikten sonra 00.00 ile 02.00 arasında o bölgeden gökyüzüne bakarsanız, saatte 20 ila 30 arasında meteorun atmosfere girişini rahatlıkla izleyebilirsiniz.