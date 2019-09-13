Gen Değiştirme Teknolojisi HIV Tedavisi için Ümit Vadediyor

Son zamanlarda gen değiştirme teknolojisi olan CRISPR ile ilgili gelişmeleri sık sık duyuyoruz. CRISPR sayesinde bilim insanları istedikleri bir genin DNA’sına müdahale edebiliyorlar. Bu da körlükten kansere kadar pek çok sorunu tedavi etmek için yol bulunmasını sağlayabilir.

CRISPR alanında çeşitli araştırmalar yapılsa da bugüne kadar yöntemin işe yaradığına dair elde edilmiş bilimsel bir kanıt yoktu. Çinli bilim insanlarının bir bilim dergisinde yayınladıkları rapora göre HIV pozitif olan bir adamın genleri üzerinde CRISPR kullanılarak değişiklikler yapıldı.

Yapılan çalışma, CRISPR açısından şimdiye kadar yapılmış olan en ümit verici çalışma oldu. Her ne kadar tedavi sonucu adam HIV virüsünden kurtulamamış olsa da gen değiştirme teknolojisinde büyük adımlar atılmış oldu. Yapılan çalışmada CRISPR’ın güvenli olduğu ve belli bir DNA’da değişiklik yapılabileceği görüldü.

Araştırmayı yürüten Hongkui Deng’in açıklamalarına göre insanların doğal yollardan HIV’e karşı dayanıklı olmasını sağlayan CCR5 geni üzerinde çalışıldı. Çalışmanın kısmen başarılı olmasınının sebebi, tedavi altına alınan adamdaki beyaz kan hücrelerinin yalnızca %5’inin CCR5 taşıyabilmesinden dolayı oldu. Adamın HIV’den tamamen kurtulabilmesi için ise bu oranın %100 olması gerekiyor.

Çin’de CRISPR kullanılarak kanserin farklı formları tedavi edilmeye çalışılıyor. Aynı şekilde ABD’de de gen değiştirme teknolojisi ile ilgili iki araştırma bulunuyor. Ancak bunların hiçbiri henüz bir bilim dergisinde yayınlanmadığı için Çin’de yapılan HIV araştırması önemli bir mihenk taşı oldu.