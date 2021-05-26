Son zamanlarda oldukça önemli bir yol alan gen bilimleri, hastalıklara ve bunların çözümlerine karşı olan bakış açılarımızı köklü bir şekilde değiştirebilir. Nitekim geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırmaya göre, gen terapisi ile körlük son bulabilir gibi gözüküyor.

Gen Terapisi ile Körlük Ortadan Kalkabilir!

Nature Medicine isimli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, optogenetik yolu ile yapılan bir tedavi yönteminin sonuçları paylaşıldı. Uzun yıllardır kör olan elli sekiz yaşındaki bir erkeğe, gen terapisi tedavisi sayesinde ufak miktarda görüş alanı sağlandı: Bu sayede kör olan adam, özel bir gözlük takarken; zımba kutusu, bardak ya da defter gibi küçük nesneleri görebiliyor.

Çalışmada yer almayan ancak göz hastalıkları üzerine tedaviler geliştiren Kök Hücre Biyoloğu Raymond Wong, söz konusu araştırma hakkında "Bunlar çok heyecan verici sonuçlar." ifadelerini kullandı.

Peki tüm bunlar nasıl yapıldı? Göz hücreleri, ışığa daha duyarlı hale getirebilmek adına yeniden yapılandırıldı.

Retinanızın görev aldığı karmaşık kod çözme teknikleri sayesinde, şu anda bu yazıyı rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Basel Üniversitesi bünyesinde görev alan Biyomedikal Araştırmacı Botond Roska, retinayı gözümüzün arkasında yer alan biyolojik bir bilgisayar olarak tanımlıyor.

Işık gözün içinde süzülür ve özel fotoreseptör hücreleri ile etkileşime girer. Burada işlenen sinyaller, retine gangliyon hücresi olarak da bilinen başka bir hücreye iletilir.

Öte taraftan çeşitli hastalıklarda, retina hasar alabilir ve beklendiği gibi çalışmayabilir. Söz konusu çalışmanın merkezinde yer alan elli sekiz yaşındaki kişinin sorunu da tam olarak buydu. Araştırmacılar, bu kişinin retinasının gerekli sinyalleri algılayamadığını belirtiyor.

Monash Üniversitesi bünyesinde görev alan Biyomedikal Mühendisi Philip Lewis, "Optogenetik, ışığa duyarlı olmayan hücreleri alarak, onları ışığa duyarlı hale getirecek genleri sunma bilimidir." ifadelerini kullandı.