Genç Bilim Kadını, Twitter Tacizcisini Yakalattı!

Microsoft şirketinden robot teknolojileri konusunda destek almasıyla dikkat çeken 20 yaşındaki Xyla Foxlin, geçtiğimiz günlerde Twitter’dan kendisine taciz mesajı atan kişiyi bir dedektif tutarak yakalattı.

Microsoft Surface reklamıyla tanıdığımız genç bilim kadını, Parahug ismindeki cihazla 50 bin dolar yatırım almayı başarmıştı. Çocuklar için geliştirdiği bu cihazın dışında pek çok çalışması bulunan Foxlin, bu sefer de Twitter’da verdiği taciz mücadelesini kazanmasıyla bir hayli ilgi topladı.

2 ay gibi bir süredir genç bilim kadınına tehditler savuran, taciz mesajları atan biri, Foxlin’i özel bilgilerini sosyal medyada paylaşmakla tehdit etti. Tüm bunları Twitter’a ileten fakat yapay zeka dışında gerçek bir şahsa ulaşamayan Foxlin, en sonunda çareyi dedektif tutmakta buldu. Tuttuğu dedektif ile taciz mesajcısını kısa sürede yakalayan bilim kadını, tacizciye dava açtı.

Ancak olayın şaşırtıcı olan yanı ise, tacizcinin Foxlin’in akıl hocasının bir başka kadın öğrencisi çıkması oldu. Henüz öğrencinin tam olarak ne yapmak istediği bilinmiyor olsa da durumun kıskançlıktan veya ruh sağlığı bozukluğundan kaynaklandığı düşünülüyor.

Ayrıca Twitter cephesinden konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.