Genç Bilişimciler Geleceğin Mesleklerine Hazırlanıyor

Ülkedeki işgücü piyasasında bilişim alanındaki boşluğu doldurmak isteyen, "Genç Dönüşüm Projesi" kısa bir süre içerisinde hayata geçecek. Bu proje ile birlikte iş hayatına büyük bir nitelik kazandırılması planlanıyor.

Destek verecek olan; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi platformlar gençleri bilişim teknolojileri alanında hazır hale getirecek. ‘Genç Dönüşüm Eğitim Programı’ için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Gençler geleceğin mesleklerine odaklanacak

Küresel çapta kabul gören bilişim alanlarında tecrübe edinmek isteyen gençlere, tüm alt yapı ve donanım kazandırılmış olacak. Böylece geleceğe çok daha hazır hale gelmeleri amaçlanıyor. Türkiye'de çok ciddi oranda kalifiye eleman açığı bulunuyor.

Program çerçevesinde öğrenilecek bilişim meslekleri; (veri tabanı uzmanı, iş analisti, java, .net, Phyton yazılım uzmanı, veri mühendisi) gibi alanlarda olacak. Ayrıca program; STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarında eğitim gören ve bu alanlarda iş arayan, yeni mezun ya da çalıştığı şirkette bu mesleklere geçiş yapmak isteyen kişilerin katılımını da bekleyecek.

Temmuz-Ekim 2020 ayları arasında çevrimiçi sınıflarda bu dersler yapılacak. Sizce bu tür programlar gençlerin iş hayatına nitelik kazandırabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.