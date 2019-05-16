Genç Bir Kızın Instagram Anketi Ölümle Sonuçlandı

Malezya’da genç bir kız Instagram üzerinden ilginç bir yol denedi. Üvey babasının başka bir kadınla evlenmesi üzerine tükenmişlik sendromu yaşayan genç kız, takipçilerinden ölmesi veya yaşaması ile ilgili bir ankete cevap vermelerini istedi. Olay, adeta Black Mirror senaryosunu andırıyor.

Malezya'nın Sarawak eyaletinin başkenti Kuching'de saat 15:00 civarında 16 yaşında genç bir kız Instagram üzerinden anket paylaştı. Buraya kadar her şey normal gözükse bile kızın paylaşım yaptığı anket adeta ölüm/kalım meselesiydi. Genç kız takipçilerinden gelecek cevaplara göre yaşayacak veya intihar edecekti.

Instagram anketi genç kızı intihara yöneltti

Büyük bir alışveriş merkezinin 3’üncü katından aşağıya atlayan genç kız, saat 20:00 civarlarında fark edildi. Facebook hesabından da "yaşamayı bırakmak istiyorum, çok yoruldum" diye bir not eklemişti. Olayla ilgili polisin yaptığı incelemeler çarpıcı detaylar ortaya koydu.

Bu genç kızın yaptığı ankette, %69’unun kızın ölmesi gerektiği yönünde oy kullandığı tespit edildi. Anket sonucundan kısa bir süre sonrada intiharın gerçekleştiği tahmin ediliyor. Asya-Pasifik Bölgesi'nin Instagram İletişim Sorumlusu Ching Yee Wong, anketin 24 saat açık kaldığında %88 oranında yaşaması yönünde oy kullanıldığını söyledi. Ancak polis şefi Aidil Bolhassan pek öyle düşünmüyor. Ona göre bu sonuçlar, olay sonrası değiştirildi.

Malezya’da bir çocuğu intihara teşvik etmek çok büyük suçlar arasında yer alıyor. 20 yıl hapis ve para cezası gibi ağır yaptırımları bulunan bu suç, oylamaya katılan kişiler tarafından da işlenmiş olabilir. Sosyal medya ile ilgili tartışmalar bu olaylardan sonra daha da alevlenecek. Peki sizce de ankete katılanlar ve ölmesi yönüne oy kullananlar suç işledi mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.