Genç Girişimci Yaptığı Robotla Birinci Oldu

Okan Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ROBOKAN'19 robot yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. 8 ayrı kategoride gerçekleşen yarışmaya 500'e yakın robot katıldı.

Mini Sumo kategorisinde birinciliği genç girişimci Abdullah Yıldırım kazandı. Sürekli olarak çeşitli robot yarışmalarına katılan ve ükemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil eden Abdullah Yıldırım, aynı zamanda Ronin's Robotic'in de kurucusu.

Kurduğu platform ile ülkemizdeki robotik çalışmaları destekleyen Abdullah Yıldırım yarışma sonrasında şu açıklamalarda bulundu; "Bu sene katıldığımız çoğu yarışmadan olumlu sonuçlar alıp dönmek bizi ve ailemizi gururlandırıyor. Mini Sumo kategorisi önemsediğimiz bir kategori ve en çok katılım alan kategoridir. Haliyle daha zorlu ve yorucu oluyor. Sadece yarışmacı değiliz dostuz, bilgi ve birikimimizi gerek yarışma içerisinde gerekte yarışma dışı hayatımızda başkalarına aktarmaya çalışıyoruz. Kurduğumuz Ronin's Robotic platformu ile bir çok kişi ve kuruma yardımcı olduk. Ülkemizde bu tür yarışmalara değer verip daha çok destek olunmalı. Yarışmaya sadece yarışmacı olarak değil izleyici olarak da katılım sağlanabiliyor. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkürler bize roninsrobotic.com ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz."

Ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden genç girişimciye bizler de hayatının hep başarılarla dolu geçmesini diliyoruz.