Genç Kız, iPhone’unu Şarj Etmek İsterken Öldü

14 yaşındaki Vietnamlı Le Thi Xoan, iPhone'unu şarj etmek isterken, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemelerde bulunan polis, genç kızın uyumadan önce iPhone'unu şarja takmak isterken kablodaki tellerin daha önce zarar görmesinden dolayı elektrik akımına kapıldığını ve bu nedenle hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasar gören şarj kabloların verdiği zararlar yeni bir şey değilken, 14 yaşındaki kızın ölümüne neden olan kablonun orijinal Apple kablosu mu yoksa üçüncü taraf bir kablo markası mı olduğu konusunda henüz net bir açıklama yok.

Fakat kablo ister Apple onaylı olsun ister sahte olsun, halihazırda zarar gördüyse ve özellikle telleri dışarı çıkmış bir durumdaysa, kullanılması halinde bu gibi vahim olayların yaşanması oldukça muhtemel.

Apple, imalat hatası olmadıkça kabloların iadesini kabul etmiyor. Mevcut orijinal ürünlerin pahalı olması sebebiyle de çoğu insan, ya bozuk kabloları bantlayarak kullanmaya devam ediyor, ya da Çin yapımı sahte iPhone kablolarına yöneliyorlar.

Her ne olursa olsun, riskleri minimum düzeye indirmek için Apple onaylı olan şarj kablolarını tercih etmeye özen gösterin. ABD fiyatı 19 dolar olan ve Türkiye'de yaklaşık 100 liraya satılan Lightning USB şarj kabloları, sizleri en azından karşılacağınız tehlikelere karşı daha korunaklı yapacaktır.