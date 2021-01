Bir Genç Kız TikTok Videosu Çekerken Cinayete Kurban Gitti

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir genç kızın otel odasında TikTok videosu çekerken kimliği belirsiz birisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kızın öldürülmeden önce çekip yayımladığı son video internette yayımlandı. Sosyal medya kullanıcılarının tüylerini ürperten olay hakkında bütün ayrıntılar haberimizde.

​Geçtiğimiz salı günü Atlanta’da yer alan Hyatt Regency otelinde TikTok’a yüklemek için video hazırlamakta olan bir genç kız, odasına giren kimliği tarafsız bir şahıs tarafından öldürüldü. Hyatt Regency otelindeki bir odada hayatını kaybeden genç kızın paylaştığı son video, odasına giren şahıs tarafından öldürülmeden önceki son videosu oldu.

Genç kız TikTok’a yüklemek üzere hazırladığı videonun çekimini 12.02’de bitirdi ve video çekiminin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra 12.23’te otel odasında ölü olarak bulundu. Genç kızın ölümünden sorumlu olan saldırganın genç kızla hemen hemen aynı yaşlarda olduğu bilgisi aktarıldı.

TikTok hesabında yayımlamak üzere kaldığı otel odasında dans formatında bir video hazırlayan genç kızın çektiği videonun sonuna doğru odaya giren birisinin kendisini ürküttüğü görülüyor. Hayatını kaybeden genç kızın ölümünden sorumlu olan şahıs, cinayet ve silah bulundurmak ile suçlandı.

This chilling TikTok video shows a teenage girl being startled by someone entering her hotel room seconds before she is shot and killed.



https://t.co/9eVrUb4fEQ