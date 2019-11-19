Genç Kızı Öldürdü! Ölüm Saatini Instagram'dan Paylaştı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel eski sevgilisi Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kan Donduran Olay!

Olay Isparta Fatih Mahallesi'nde bulunan bir apartta meydana geldi. Güleda Cankel 5 yıldır birlikte olduğu eski sevgilisi Zafer P. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Zafer P. 19 yaşındaki Güleda Cankel'i boğmaya çalıştı. Güleda Cankel Zafer P. adlı şahsa direndi. O esnada Zafer P. Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldürdü.

Yaşananlarından ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi. Tüm müdahalelere rağmen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Zafer P. polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Zafer P. Instagram hesabı üzerinden genç kızın ölüm saatini paylaştı.

Yapılan paylaşımda şu cümlelere yer verildi: "Herşeyin zamanı yaşadığınız o andır mutlu olmayı ertelemeyin. Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18.11.2019"

Genç kızın ailesi göz yaşlarını tutamadı. Gözyaşlarına hakim olmayan baba Mustafa Cankel'i yakınları oradan uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze, memleketi Muğla'da toprağa verilmek üzere yola çıktı.