Genç Mucitten Yapay Zeka Destekli Protez Kol

Üniversite öğrencisi yapay zeka destekli protez kol yaptı. Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Yusuf Çalışkan, bedensel engelliler için protez kol üretti.

İnsan beyninden gelen komutları simülatör yardımıyla dijital ortama aktarmak için bir program yapan Yusuf Çalışkan, ürettiği protez kol ile engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yusuf Çalışkan'ın ürettiği protez kol iki aşamada çalışmakta. Bu aşamaların bir tanesi dijital bir tanesi ise fiziksel. Hacettepe Üniversitesi'nde eş zamanlı olarak tıp alanında çalışmalar yapan Çalışkan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biyonik cihazların kullanımına yönelik yapay zeka sistemleri en karmaşık sistemler olarak biliniyor. Ürettiğim yazılım, cihazdaki sensörlerle cihazı koluna takan kişinin vücut sinyal haritasını buluşturuyor. Bu sayede, protez kolda, her biri 11 kilograma kadar güç uygulayabilen parmaklara sinyal gönderilerek gerçeğe yakın bir protez işlevi sağlanmış oluyor. Ürünün seri üretimine başlandığı zaman elimden geldiğince gazilere ve küçük çocuklara ücretsiz hizmet vermek istiyorum."

Toplam 56 bin satır kod yazdığını açıklayan Yusuf Çalışkan, ürettiği protez kol ile büyük ilgi gördü.