Genç Öğrenci 'Katil USB' ile Üniversitenin Bilgisayarlarını İmha Etti

ABD'li bir öğrenci eski okuduğu okuluna USB killer ile büyük bir saldırı yaptı. 5 voltluk USB çıkışını yüksek bir akıma çeviren alet ile yapılan saldırıda yedisi Apple marka olmak üzere toplam 66 bilgisayar yandı.

İnternet üzerinden katil USB'yi satın alan genç, tüm bilgisayarları saniyeler içerisinde kullanılamaz hale getirdi. Üniversitenin ihbarı üzerine olay yerine FBI ekipleri sevk edildi. New York'un Albany şehrideki Saint Rose Koleji'nde gerçekleşen olayda saldırıyı yapan genç kısa süre içerisinde bulundu ve gözaltına alındı.

Vishwanath Akuthota isimli genç FBI'a verdiği ifadede suçu işlediğini kabul etti. Üniversitede 58.471 dolar zarara yol açan genç, verdiği hasarı ödeyeceğini söyledi. Gencin Hindistan asıllı olduğu ve ABD vizesine sahip olduğu duyuruldu. Mahkeme karşısına çıkmaya hazırlanan Akuthota için 250.000 dolar para ve on yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Vishwanath Akuthota, 2017 yılında Saint Rose Koleji'nden işletme yönetimi alanında mezun olmuştu. Gencin neden böyle bir saldırı yaptığı büyük merak konusu.

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