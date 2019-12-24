Genç Öğretmen, Kıyafetiyle Sosyal Medyada Gündem Oldu

İspanya’da bir öğretmen, sınıfta giydiği kıyafetle sosyal medyanın gündemine oturdu. Anatomi dersini anlatmak için ilginç bir kıyafet seçen genç öğretmen, ders anlatma yöntemi ile herkesin beğenisini kazandı.

İspanya’da 8 - 9 yaşındaki çocuklara Fen, Sosyal Bilimler, Sanat, İngilizce ve İspanyolca dersleri veren Veronica Duque, sınıfa ilginç bir kıyafetle girdi. Çocuklara insan anatomisini daha kolay ve etkili bir şekilde anlatmak üzere internette gezerken rastgeldiği kostümünü giyerek karşılarına çıktı. Vücuttaki her organın bulunduğu yeri gösteren kıyafet çocukları biraz korkutsa da, birçok internet kullanıcısı genç öğretmenin anlatış tarzını başarılı buldu ve tebrik etti. Sevgilisi ise sosyal medya üzerinden “Böyle bir eşim olduğu için çok şanslıyım. Bugün öğrencilerine insan bedenini çok ilginç bir şekilde anlattı ve çocukları da oldukça korkutmuş” yorumuyla birlikte fotoğraf paylaşımında bulundu. Tweet, 1.4B yorum, 13.2B retweet, 66B beğeni aldı.

Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujer😊😊

Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy original👍🏻

Y los niños flipando🤣🤣

Grande Verónica!!!👏🏻👏🏻😍😍 pic.twitter.com/hAwqyuujzs — Michael (@mikemoratinos) December 16, 2019

15 yılı aşkın süredir İspanya’da ders veren 43 yaşındaki öğretmenin bilimi öğretmek için seçtiği bu yol ilk olsa da Japonya başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede yaratıcı ders anlatım biçimleriyle karşılaşıyoruz. Umarız, ülkemizde de artık ezberci sistem bırakılıp gerçekten öğretici sisteme geçilir.