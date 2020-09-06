16 Yaşındaki Genç Uzaktan Eğitim Sistemini Hackledi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile uzaktan eğitim devam ediyor. Floridalı 16 yaşındaki genç, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük okul bölgelerinden bir tanesinin sunucularını hackledi. Yaşanan siber saldırı sonrasında okulların sunucuları bir süre boyunca kullanılamaz hale geldi ve bunun sonucunda 345 bin öğrenci mağdur oldu. Peki, 16 yaşındaki genç okulların sunucularını nasıl kullanılamaz hale getirdi? Yaşanan hack skandalı ile ilgili detaylar haberimizde.

Miami'deki Okulların Uzaktan Eğitim Sistemi Hacklendi

16 yaşındaki Floridalı gencin gerçekleştirdiği DDoS saldırısı sonrasında öğrenciler sisteme giriş yapmaya çalıştığında hata mesajı ile karşılaştı. DDoS saldırısına uğrayan okulların çevrim içi ders sistemleri üç gün boyunca kullanılamadı. Miami-Dade County'deki okul yöneticileri tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, söz konusu siber saldırının arkasındaki bilgisayar korsanlarından bir tanesinin 16 yaşındaki bir lise öğrencisi olduğu belirtildi.

Okulların sisteminin çökmesine ve üç gün boyunca kullanılamaz hale getiren siber saldırının LOIC olarak adlandırılan on yıllık açık kaynak kodlu bir program ile yapıldığı belirtildi. 4Chan bilgisayar korsanları tarafından geliştirilen Low Orbit Ion Cannon yani LOIC programını kullanmak için bilglisayar korsanlığı konusunda deneyime gerek duyulmuyor. Miami'deki okulların böyle basit bir program ile kullanılamaz hale gelmesi insanları oldukça şaşırttı.

Geçmişte Anonymous isimli hack grubu, LOIC programını kullanarak PayPal, MasterCard'ın da aralarında bulunduğu birçok büyük şirkete ve devlet kurumlarına DDoS saldırısı düzenlemişti. Anonymous hack grubu tarafından gerçekleştirilen DDoS saldırıları 2010'lu yıllarda olmuştu. Bu süre zarfında siber güvenlik standartları geliştirildi. Bu sebepten ötürü Miami'de yer alan okulların LOIC programı kullanılarak kullanılamaz hale gelmesi güvenlik sistemlerinin zayıf olduğunu gözler önüne serdi.

FBI, Gizli Servis ve Florida güvenlik güçleri, Miami-Dade okullarına düzenlenen DDoS saldırısını düzenleyen bilgisayar korsanlarını bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Gerçekleşen araştırmada, siber saldırıların Rusya, Ukrayna, Çin, Irak ve diğer birçok ülkeden IP adresi tespit edildi. IP adreslerini takip eden güvenlik güçleri, 16 yaşındaki lise öğrencisini yakaladı. DDoS saldırını gerçekleştiren ve bunun sonucunda okulların çevrim içi ders sistemlerini kullanılamaz hale getiren öğrencinin duruşması 8 Ekim tarihinde yapılacak.