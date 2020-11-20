Genç YouTuber Babasının Lüks Arabasını Hurdaya Çevirdi!

Genç YouTuber, babasının eşi benzeri olmayan Pagani Huayra Roadster marka aracı ile trafik kazası geçirdi. Gage Gillean isimli 17 yaşındaki genç, babasının lüks aracını adeta hurdaya çevirdi. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Genç YouTuber Babasının Arabası ile Kaza Yaptı

17 yaşındaki genç YouTuber, babasının türünün tek örneği olan Pagani Huayra Roadster marka arabası ile trafik kazası geçirdi. 3,4 milyon dolar değerindeki lüks otomobil, kaza sonrası adeta hurdaya döndü. Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar, Pagani Huayra Roadstar marka aracın ciddi hasar aldığını gözler önüne seriyor.

Direksiyonda GGExotics isimli YouTube kanalının sahibi Gage Gillean vardı. Gage Gillean’ın Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletindeki Dallas’ta özel sermaye şirketi kuran milyarder Tim Gilllean’ın oğlu olduğunu belitelim. Gillean, babası bir milyarder olduğundan ötürü Bugatti Chiron, McLaren Senna, Ferrari LaFerrari, Rolls-Royce Dawn, Lamborghini Urus dahil olmak üzere pek çok lüks araca erişebiliyor.

3,4 milyon dolarlık fiyat etiketi ile dudak uçuklatan Huayra Roadster, koleksiyondaki en pahalı arabalardan bir tanesiydi. Peki, milyon dolarlık araba nasıl hurdaya döndü? Kaza, Teksas eyaletinin Dallas şehrinde gerçekleşti. Paylaşılan görüntülere baktığımızda aracın sol kapısının yerinde olmadığını, sol ön tekerin ise kazanın etkisiyle yerinden çıktığını, aracın kaputunun ise ciddi hasar gördüğünü görüyoruz.

YouTuber, hız sınırını ihlal etmediğini iddia ediyor fakat paylaşılan görüntülere baktığımızda aşırı hız yapılmış olabileceğini görüyoruz. 754 beygir gücüne sahip olan Huayra Roadster, üç saniyede yaklaşık 100 km/saat hıza erişebiliyor. Türünün tek örneği olan otomobil, yaklaşık 337 km/saat hıza ulaşabiliyor.

Dallas’ta gerçekleşen kazada hiçkimse zarar görmedi. Kazayı yapan gencin ise kolu kırıldı. Ciddi ölçüde hasar alan ve şu anda kullanılamaz hale gelen otomobilin eski haline dönebileceğine dair umutlar bulunuyor. İtalyan spor otomobil üreticisi Pagani, birkaç yıl önce bir kaza sonucu adeta hurdaya dönen Zonda Riveria modelini tamir ederek eski haline getirmeyi başarmıştı. Hurdaya dönen aracın görüntülerine aşağıda yer alan oynatıcıdan göz atabilirsiniz.