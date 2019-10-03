Gençler Akıllı Telefonda Yazı Yazma Hızında Rakip Tanımıyor

Akıllı telefonlar hayatımıza son birkaç senedir giriş yapmış olsa da, özellikle genç kullanıcıların bu teknolojiyi çok kısa sürede benimsediğini söyleyebiliriz. Klavye kullanımı üzerine yapılan araştırmalar, genç kullanıcıların akıllı telefonlarda yazı yazma hızında rakip tanımadığını gösteriyor.

Akıllı Telefonu Bilgisayardan İyi Kullanıyorlar

Yaklaşık 37,000 kullanıcı ile yapılan geniş çaplı bir araştırma, 10-19 yaş arasındaki gençlerin dokunmatik ekranlı cihazlarda klavye kullanımında rakip tanımadığını ortaya koydu.

Tüm dünyada 160 ülkeden binlerce sonucu analiz eden uzmanlar; hız, hata oranı ve diğer faktörlere göre bir ortalama veri dizini oluşturdu. Araştırmanın sonucuna göre dokunmatik ekranlarda iki baş parmak ile yazanların ortalama 38 kelime / dakika hızında yazı yazdığı ortaya çıktı. Bu sonuca şaşırdıklarını belirten araştırmacılar, bu değerlerin ortalama bir fiziksel klavyeye göre yalnızca yüzde 25 geride olduğunu belirtti.

Fiziksel klavyelerde çok yüksek hızlarda yazmak mümkün olsa da çoğunluğun dakikada 35 ila 60 kelime arasında yazdığını belirten uzmanlar, kelime tahmininin ve tek baş parmak mı yoksa çift baş parmak mı kullanıldığının en önemli etkenler olduğunu söylemekte.

Bir akıllı telefonda kaydedilen en hızlı sonucun 85 kelime / dakika olduğunu belirten araştırmacılar, akıllı telefon kullanıcılarının ilerleyen zamanlarda bilgisayar klavyelerinden daha hızlı yazmasının oldukça mümkün olduğunu söyledi.

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