Gençler Arasında iPhone Kullanımı İki Kat Arttı

Yatırım şirketi Piper Sandler tarafından iki yılda bir yapılan genç anketinde bugün paylaşılan yeni verilere göre Apple cihazları ve hizmetleri gençler arasında en popüler seçenekler olmaya devam ediyor.

ABD'de yapılan anketin sonuçlarına göre ankete katılan gençlerin %87'si bir iPhone'a sahip ve gençlerin %88'i bir sonraki telefonlarının bir "iPhone" olmasını bekliyor. Son 10 yılda gençler arasında "iPhone" sahipliği iki katından fazla arttı. Örneğin 2012'de ABD'li gençlerin %40'ı bir "iPhone" sahibiydi.

Gençlerin %31'i Apple Watch, %87'si iPhone Kullanıyor

Piper Sandler, gençler arasında yüksek "iPhone" kullanımının Apple'ın hizmet ürünleri ve sürekli ürün döngüsü yenilemeleri için iyiye işaret ettiğini öne sürüyor.

Apple Watch, gençlerin yalnızca %31'inde bulunuyor ancak Apple Watch, aynı zamanda gençler arasında açık ara en popüler akıllı saat. Gençlerin %36,8'i bir akıllı saate sahip olduğunu bildirdi, bu nedenle sadece %5,8'i Apple Watch olmayan bir akıllı saate sahip.

Piper Sandler, 10 yıldan fazla bir süredir bu gençlik anketlerine ev sahipliği yapıyor. En son gerçekleştirilen bu ankette 47 eyalette ortalama yaşı 15.8 olan 14.500 genç katılımcı sağlandı.