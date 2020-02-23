Gençler Arasında Telefonlaşma Fobisi Yaygınlaşıyor

Günümüzde teknolojiye ilgili bazı kişilerde "Telefon Fobisi" görünüyor. İnsanlar tüm elektronik aletleri kullanırken, telefon kullanmaktan korkuyorlar. İşte o ilginç fobinin detayları.

Günümüzde telefon kullanmayan kişi sayısı yok denecek kadar az. Telefon kullanmak ve telefon bağımlılığı arasında da farklılıklar var tabii ancak günümüzde birçok kişi telefon bağımlısı diyebiliriz. Özellikle gençler artık telefonlarında aradıkları her şeyi buluyorlar. Video izlemek, haberleşmek, fotoğraf çekmek artık çok basit işlemler. Ancak bazı kişiler telefondan ve telefon ile konuşmaktan korkabiliyor.

Zürih Üniversitesi'ndeki bir Medya Pedagogu bu konu hakkında açıklamalar yaptı. Dünyadaki telefon kullanıcılarının %95'inin telefonu açıp diğer platformlardan insanlarla haberleştiğini belirtti. Sadece geride kalan %5'lik kısım telefonu telefonlaşmak için kullanıyor. Eskiden de bu sorunun var olduğunu belirten pedagog, bazı insanların telefonlaşmaktan nefret ettiğini belirtiyor.

Bu sorunun neden ortaya çıktığını ve insanların telefonlaşma korkularının nedenlerini Fobi uzmanı Başhekim Wolf şöyle sıralıyor: "Reddedilmekten korkma, telefonda utanç verici ya da küçük düşürücü bir duruma düşme ya da telefon görüşmesi sırasında odak noktası haline gelme ve tanınmayan bir kişiyle konuşma...14-20 yaşları arasındaki gençlerin yüzde 17’sinin bu durumdan muzdarip olduğuna dair ipuçları var."

Bu sorunun bir terapi ile çözülmesi gerektiğini dile getiren uzman, insanların telefonlaşmaktan korkmaması gerektiğini söylüyor. Bu durumdan kurtulmanın en kolay yolunun ise korkusuzca birine telefon açmak olduğunu söylüyor.