Gençleri Aşıya Teşvik Etmek İçin YouTuberlar Devreye Giriyor

Gençlere aşıya teşvikte YouTuberlar yardımcı olacak. Sağlık Bakanlığı özellikle 18-24 yaş aralığındaki aktif vakanın artmasıyla birlikte sosyal medya fenomenlerine güveniyor.

18-24 yaş arasındaki aşılama oranının istenen seviyede olmaması sonrasında devreye sosyal medya fenomenleri ve YouTuberlar giriyor. Sağlık Bakanlığı’nın aşıya olan teşviği artırma programına internetten tanıdığımız isimler dahil edilecek.

Bakanlık gençlere ulaşabilmek adına yeni bir planı devreye sokma hazırlığında.

En çok aktif vakanın 18-24 yaş aralığında olduğunu tespit eden ve ayrıca aşılamaya dikkat çekmek isteyen Sağlık Bakanlığı, YouTuberlarla iş birliğine gitmeye hazır.

Gençleri aşıya teşvikte YouTuberlardan destek alınacak

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberinde Bakanlığın hedefinin şu şekilde olduğu aktarıldı:

Sağlık Bakanlığı’nın hem gençlerde aşılama oranının yeterli bulunmaması hem de aktif vakaların çoğunluğunu bu grupta görüşmesi üzerine YouTuberlarla iş birliğine gitmeye hazırlandığı belirtildi. Şimdiye dek üçüncü dozlar dahil 115 milyonu aşkın aşı yapılırken, bakanlık aşılama hızının yavaşlamasını masaya yatırdı. İki doz Sinovac olanların üçüncü dozu yaptırmaması ve 18-24 yaş arasındaki aşılama oranının düşüklüğü gündeme getirildi. Buna göre aşının önemini anlatabilmek için YouTuberlarla iş birliğine hazırlanıyor. Ancak iş birliği planının detayları konusunda henüz net bilgi yok.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli ise gençlerdeki aşılama oranıyla ilgili konuştu.

"Doz sayısı olarak kötü durumda değiliz ancak üçüncü dozlar açısından da çok parlak bir noktada bulunmuyoruz. İki doz Sinovac olup da gerisini getirmemiş olanlar var. Oysa aşı tedariki konusunda hiçbir sıkıntımız yok. İsteyen Sinovac isteyen BioNTech olabiliyor." ifadelerini kullanan Midilli, "12-17 yaş arası için de aşı tanımlandı. İsterlerse aşı olabilirler. Bu kişilerin aşılanmasında anne ve babalara görev düşüyor. 18-24 yaşın aşılanmasında da büyük sorun var." dedi.

Yerli aşı Turkovac'ta son durum

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Akdoğan, "Çalışma halihazırda 28 ilimizde 41 merkezde yürütülüyor. Yaklaşık 3 bin gönüllüye ulaşılması hedefleniyor" şeklinde konuştu. Çalışma açık etiketli olduğundan dolayı üçüncü dozda Sinovac ya da Turkovac arasında seçim yapılabileceği belirtilen Prof. Dr. Akdoğan, açıklamasına şu sözler ile devam etti: