Gençler Geleceğin Mesleklerine Hazır Mı? Microsoft Donanımlı Gençler Hazırlıyor

Gençlerin geleceğin mesleklerine hazır olması hem ülke çapında hem de şirketler bazında son derece önemli. Microsoft Türkiye’nin başlattığı Devler Azure’da isimli program tam da böyle bir açığı gidermek için yapılıyor. İşte bu program ile ilgili merak edilen bütün detaylar.

Microsoft Türkiye’nin başlattığı Devler Azure’da Virtual Bootcamp webinarları hız kesmeden devam ediyor. Gençler lider yazılım şirketleri ve onların geliştiricileri ile görüşüyor. Böylece çok daha donanımlı bir hale gelerek geleceği mesleklerine gerçekten de hazır hissediyorlar. Microsoft Cloud Society platformundan da burada yer almak mümkün.

Geleceğin meslekleri yüksek donanım istiyor

2020 yılının sonlarına kadar devam etmesi planlanan bu program gençlere beceri kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca onların gelecek planlaması yapması için de önemli bir faktör olması amaçlar arasında.

Türkiye'nin en güçlü teknoloji şirketlerinin katıldığı bu program, elbette online yapılıyor. Ülkede devam eden salgınlar nedeniyle işgücü piyasasında yer edinmekte zorlanan gençlerin, online bir şekilde yetenekli kişilerle görüşmesi sağlanıyor. Aslında burada temel amaç iş bulmaktan ziyade gençlerin donanım kazanması.

Özellikle de son dönemlerde donanımlı kalifiye insan gücüne olan ihtiyaç ciddi miktarda artış gösterdi. Microsoft bu durumun farkında ve gençleri daha donanımlı olmaya yönlendiriyor. Sizce bu tür programlar gençlerin çok daha kalifiye hale gelmesini sağlayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.