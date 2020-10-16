Gençler Koronavirüs Aşısı için 2022'ye Kadar Bekleyecek

Yeni tip koronavirüse karşı etkili ve güvenli olan ilk aşıların gelişi yakın görünüyor. Ancak sağlıklı gençlerin koronavirüs aşısına ulaşmak için bir süre beklemesi gerekecek. Dünya Sağlık Örgütü, herkesi aşılamak için yeterli aşı kaynağı olmayacağı ve sağlıklı gençlerin COVID-19 aşısı için 2022'ye kadar beklemek zorunda kalabileceği konusunda uyarıyor.

Sağlıklı Gençler Koronavirüs Aşısı Olmak için 2022'ye Kadar Bekleyecek

Aşama 3 testinde yaklaşık bir düzine aşı denemesi bulunuyor. En az bir aşının denemelerin son aşamasını geçmesi umuluyor. Ancak bu gerçekleştiğinde, aşı üreticileri aşıyı herkesin alması için yeterince büyük miktarlarda sağlayamayacak.

Dünyanın yaşayan her insanın aşılanması için 15 milyar doza ihtiyacı olacak. DSö'nün baş bilim adamı Dr. Soumya Swaminathan, Dünyanın 2021 yılına kadar en az bir güvenli ve etkili aşıya sahip olmasını umduğunu, ancak sınırlı miktarlarda satışa sunulacağını söyledi.

Swaminathan, "Çıkacak pek çok rehber olacak, ancak bence ortalama bir insan, sağlıklı bir genç aşı olmak için 2022′ye kadar beklemek zorunda kalabilir." dedi. Dünya Sağlık Örgütü gibi, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve Gıda ve İlaç İdaresi, dozların dağıtımı için belirli risk altındaki topluluklara öncelik vermeye hazırlanıyor.

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Koronavirüs Hasta Sayısı Türkiye

Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. 15 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 342.143 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.080'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.408 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 299.679 olarak açıklandı.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.