DSÖ Noktayı Koydu: Gençler Koronavirüs ile Enfekte Olabilir mi?

SARS-CoV-2 virüsünün ortaya çıktığı dönemlerde yayınlanan ilk araştırmalar virüsün, genç yaş grubu üzerinde ciddi etkilerinin olmadığını işaret ediyordu. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklama ile birlikte gençlerin koronavirüs ile enfekte olup olamayacakları hakkında bazı detaylara değindi.

Gençler Koronavirüse Yakalanabilir mi?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre mevcut araştırmalar çocukların ve gençlerin tıpkı diğer yaş gruplarında da olduğu gibi yeni tip koronavirüs ile enfekte olabileceklerini, enfekte olma oranının diğer yaş grupları ile benzer seviyelerde yer aldığını işaret ediyor. Buna ek olarak çocuklar ve gençler hastalığın taşıyıcılığında ve yayılmasında da önemli bir role sahip.

Öte taraftan yapılan araştırmalar çocukların ve gençlerin hastalığı çoğunlukla hafif semptomlar ile atlattığını, ağır tabloların ortaya çıkma olasılığının düşük olduğunu işaret ediyor. Ancak bu yaş gruplarında da ciddi vakaların ve ölümlerin görüldüğünü belirtmekte fayda var.

Yetişkinlerde de olduğu gibi çocuklarda ve gençlerde de hastalığa ilişkin semptomlar görülmeye başlandığı durumlarda izolasyon kurallarının birebir olarak aynı şekilde uygulanması gerekiyor. Çocukların, özellikle yaşlılar ve yüksek risk grubunda yer alan kişilerden uzak durması ve bu kişilerle teması en aza indirmesi tavsiye ediliyor.

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