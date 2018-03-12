Gençler Kripto Paralara Yatırım Yapıyor

Güney Kore Finansal Yatırımcılar Korumu Kurumu, yaptığı araştırmayla birlikte gençlerin hangi yatırım araçlarına yöneldiğini tespit etmeye çalıştı. Yapılan araştırmanın sonucunda yeni neslin hisse senetleri yerine kripto paralara yatırım yapmaya başladıkları ortaya çıktı.

Kore Finansal Yatırımcılar Koruma Kurumu tarafından yapılan ankete, 25 – 65 yaş arasında 2530 kişi katılırken, katılımcılara hangi yatırım araçlarını tercih ettikleri soruldu.Sorulan soruya 20'li yaşlardaki gençlerin yüzde 22,7'lik kısmı kripto para olarak cevap verirken, 30’lu yaşlarda kripto paraları tercih edenlerin yüzdesinin 19,3’te kaldığı, 40’lı yaşlardaysa oranın yüzde 12’ye düştüğü kaydedildi. Anket sırasında yaş aralığının artması sonucunda kripto paralara olan yatırım düştüğü gözlenirken, 50’li yaşlarda yüzde 8,2 gibi bir kripto para yatırımı bulunurken, aynı oranın 60’lı yaşlarda 10,5’e kadar çıktığı aktarıldı.

Tahmin edebileceğiniz üzere yaş aralığıyla birlikte yatırım miktarı arasında da bir korelasyon görüldü. 20’li yaşlarda ortalama kripto para yatırımı 2700 dolar seviyesinde kalırken, 60’lı yaşlarda bu oran 6100 dolarlara kadar çıktı. Ankette kripto paraların hangi amaçla kullanıldığı sorusu da yer alırken, kullanıcıların yüzde 70 gibi büyük bir kısmı kripto paraları yatırım olarak kullandıklarını söylerken, yüzde 30’luk kısmı alışveriş ve günlük harcamalarda kripto para tercih ettiklerini söylediler.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir başka araştırmadaysa 18-34 yaş arasında yer alan iki bin kişiye yine kripto paralarla ilgili sorular soruldu. Katılımcıların yüzde 30’u bin dolar devlet tahvili yerine bin dolarlık Bitcoin almayı tercih edeceklerini belirtirken, bunu söyleyenlerin ancak yüzde 2 gibi küçük bir kısmının BTC satın aldığı da ulaşılan bilgiler arasında yer aldı.