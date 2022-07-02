Bakan Açıkladı: Gençlere Ücretsiz Müze Kart!

Son günlerde Genç Ne Sever platformu sayesinde gençlerie yönelik kültür etkinlikleri ve desteklerin düzenlenmesine önem veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni bir projeye daha imza atıyor. Müzekart GNS ile 18-25 yaş arasındaki gençler 300'den fazla müzeye ücretsiz bir şekilde girebilecek.

81 ilde açtıkları ücretsiz yurtları işaret ederek genç seyahların ülkelerini tanımalarına yardımcı olduklarını belirten Bakan, 18-25 yaş arası gençlerin içlerinde Galata Kulesi, Zeugma Müzesi ve Pamukkale Travertenleri'nin de bulunduğu 300'den fazla müzeyi ücretsiz bir şekilde ziyaret edebileceklerini söyledi. Üstelik Müzekart GNS başvurusu yapmak oldukça kolay.

Ücretsiz Müzekart Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gönüllülüğe ve spora hayatında daha çok yer vereceğine dair söz ver Kayıt formunu doldur. Yönlendirileceğin muze.gov.tr adresinden başvurunu tamamla Telefonuna Türkiye'nin Müzeleri uygulamasını indir ve 300'den fazla müzeyi ücretsiz bir şekilde gezme hakkına sahip ol.

Ücretsiz Müzekart GNS başvurusunda bulunmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Müzekart GNS ile Gezilebilecek Eşsiz Mekanlar