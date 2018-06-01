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Gençlerin En Çok Kullandığı Sosyal Medya Uygulaması Ortaya Çıktı

Sosyal Medya Kullanımı
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Sosyal Medya
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Hâlihazırda sosyal medya siteleri içerisinde en çok kullanılanların başında gelen Facebook, genç kullanıcılarını kaybetmeye başlamıştı. Yayınlanan bir araştırmaysa Facebook’un gençlerin en çok tercih ettiği sosyal medya platformları arasında dördüncü olduğunu ortaya çıkardı. İşte gençlerin en çok kullandığı sosyal medya uygulamaları...

Sosyal Medya Kullanımı gençler

Pew Research Center tarafından yapılan araştırmada gençlerin en çok YouTube’u kullandığı söylenirken, YouTube’u Instagram ve Snapchat’in takip ettiği belirtildi. Facebook’un listede dördüncü sırada yer aldığı söyleyen merkez, araştırmanın sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan gençleri kapsadığının altını çizdi.

Yayınlanan raporda ABD’de yaşayan gençlerin yüzde 85’lik kısmının YouTube kullandıklarını bilgisine yer verildi. Yine aynı raporda gençlerin yüzde 72’sinin Instagram’ı, yüzde 69’unun ise Snapchat’i tercih ettikleri belirtildi.

Kullanılma sayısının yanı sıra “en çok kullanılan” şeklinde ayrı bir başlık sosyal medya ağlarını inceleyen Pew Research Center, gençlerin çoğunun YouTube’u kullandıklarını söylemelerine karşın en çok kullandıkları uygulama kategorisinde YouTube cevabını vermediklerini dile getirdi. Raporda, araştırmaya katılan gençlerin yüzde 35’lik bölümünün en çok kullandığı sosyal medya uygulamasını Snapchat olarak gösterdikleri belirtilirken, ikinci sırada yüzde 32 ile YouTube’un yer aldığı ifade edildi.

En az kullanılan sosyal medya siteleriyse sırasıyla Twitter, Reddit ve Tumblr oldu. Gençlerin bu sitelere oldukça az ilgi gösterdiğini aktaran araştırma merkezi, gençlerin sadece yüzde 3’ünün Twitter kullandığını, Reddit’in sadece yüzde 1 oranında tercih edildiğini ve Tumblr’ın bundan da daha aşağıda kullanım oranı olduğunu vurguladı.

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