Gençlere Instagram Kullanım Süresi İçin Sınırlama Geliyor

Gençlere Instagram kullanım süresi için bir tür sınırlama getiriliyor. Facebook'un küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı, pazar günü yapmış olduğu bir açıklamada Instagram'ın genç kullanıcıları zararlı olabilecek içeriklerden uzak tutmak için yeni önlemler alınacağını belirtti.

Başkan yardımcısı aynı zamanda genç kullanıcıların psikolojik durumunu korumak için sosyal medya uygulamasının kullanımına sınırlama getirileceğine de işaret etti ancak bu sınırlamanın kullanıcıların uygulamayı kullanmasını tamamen engelleyecek şekilde değil, daha çok bir tavsiye olarak işleyeceği ifade edildi.

Facebook için oldukça kötü bir haftaydı ve bu haftanın ardından sosyal medya şirketinin yönetiminden şaşırtıcı olmayacak şekilde mevcut sorunları çözmeye yönelik yeni adımlar geldi. Facebook'un küresel ilişkiler başkan yardımcısı ve İngiltere'nin eski başbakan yardımcısı Nick Clegg, gençlere yararı dokunabilecek bazı değişiklikleri paylaştı.

"Önemli fark yaratacağını düşündüğüm bir şeyi tanıtacağız" ifadelerini kullanan Clegg, CNN'e yapmış olduğu açıklamada gençlerin artık aynı içeriğe tekrar tekrar bakmasının önüne geçecek, yeni içeriklere bakmalarını sağlayacak değişiklikten bahsetti.

Gençlerin Instagram Kullanım Süresi Nasıl Sınırlanacak?

Clegg açıklamasında ayrıca "mola" adlı yeni bir özelliğe değindi. Clegg'in açıklamasına göre Instagram'da yapılacak değişiklik ile gençler uzun bir süre boyunca Instagram kullandığında gençlerden bir ara vermeleri istenecek.

Clegg söz konusu özelliklerin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında bir tarih vermedi fakat Facebook'un kullanıcılarını korumak için çalışmalarını sürdürdüğünü iddia ediliyor. Örneğin geçen günlerde Instagram'a zorunlu doğum tarihi uygulaması getirildi ve kullanıcılar yaşını belirtirken yanlış bir yaş belirtip belirtmediğini tespit etmek için algoritma devreye sokuldu. Bu algoritma sayesinde kullanıcıların gerçekten belirttiği yaşta olup olmadığı anlaşılabiliyor.

Facebook aslına bakılacak olursa bundan önce Instagram'ın bir çocuk versiyonu üzerinde çalışıyordu ama gelen eleştirilerin ardından söz konusu fikrin hayata geçirilmesi yönünde atılan adımlara son verildi ve Instagram Kids uygulaması iptal edildi.

Facebook, görünüşe bakılacak olursa son günlerde oldukça sık hedefi haline geldiği eleştiri oklarından kurtulmak için yeni özellikler geliştirmek istiyor fakat eleştirilerin odak merkezi haline geldikten sonra alınan bu tür önlemlerin gerçekten yararlı olup olmayacağı çoğu kullanıcı için büyük bir soru işareti olabilir.