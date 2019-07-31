Gençlerin Neredeyse Yarısı Birbirlerine Çıplak Fotoğraf Göndermiş

Her yeni kuşakta daha farklı cinsellik ve aşk biçimleri ortaya çıkıyor. Bununla ilgili araştırmalar yapan Match grubu, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Z kuşağı olarak bildiğimiz gençler ile birlikte aynı zamanda üst kuşaklar da çok ilginç deneyimler yaşamış. İşte haberimizin detayları.

Literatürde 18-22 yaş arası grup Z kuşağı olarak adlandırılıyor ve neredeyse bütün teknolojik gelişmeler bu kuşağın döneminde ortaya çıktı. Bu gençlerin yaklaşık olarak %40 gibi bir bölümü birbirlerine çıplak fotoğraflar atıyor.

Daha önceki kuşaklar da pek uslu durmamış

Araştırma yapılan 18-22 yaş grubu ile ilgili böyle bir sonucun çıkması son derece doğal. Asıl hayret verici olan ise, daha büyük yaşlarda olan kişiler ile ilgili yapılan testlerin sonuçları.

40'lı ya da 50'li yaşlarında olan X jenerasyonu da ilginç deneyimler yaşayanlar arasında. Bu yaş grubundaki kişilerin %25'i daha önceden birbirlerine çıplak fotoğraf göndermişler. Üstelik bu grup sosyal medyada en aktif olan yaş grupları içerisinde yer alıyor.

60 ila 74 yaş aralığındaki %11'lik kesim de sanal seks yaptıklarını itiraf etti. Bütün bunlar değerlendirildiğinde, teknoloji geliştikçe yaş sınırlaması olmadan herkesin cinsellik ve aşk gibi duyguları zamana uygun yaşamaya çalıştığı görülüyor. Peki sizce de üst kuşak gruplarında bu kadar yüksek bir oran çıkması şaşırtıcı değil mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.