Meta Üzgün: Gençlerin Yüzde Kaçının VR Kullandığı Açıklandı

Sanal gerçeklik (VR) teknolojisi şirketlerin beklediği popülariteye ulaşmakta zorlanıyor. Piper Sandler tarafından yapılan bir ankete göre gençlerin sadece %1'i bu teknolojiyi düzenli olarak kullanıyor. Ankete katılan gençlerin üçte birinden azı bir VR cihazına sahip, bunların sadece %4'ü cihazları her gün kullanıyor.

Meta patronu Mark Zuckerberg, VR teknolojisi aracılığıyla dünyayı birbirine bağlamak uğruna milyarlarca dolar harcamasına rağmen, ankete göre gençlerin VR'a olan ilgisi oldukça düşük. ABD'deki 5.690 gencin katıldığı ankette, yalnızca %7'sinin VR başlık satın almayı planladığı, yarısından fazlasının ise bu cihazlara ilgi duymadığı veya bundan emin olmadığı ortaya çıktı.

Meta, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Quest 3 adlı yeni bir VR başlığı piyasaya sürecek. Şirketin değeri, kısmen Zuckerberg'in metaverse endüstrisine yönelme planının sonucunda, 2022'de %60'tan fazla çakılmıştı.

Gençlerin Yalnızca %1'i VR Teknolojisini Kullanıyor

Zuckerberg, "Temelde metaverse'te yüzlerce dolarlık alışveriş yapan, her biri dijital ürünler, dijital içerikler, kendilerini ifade etmek için farklı şeyler satın alan yaklaşık 1 milyar insana erişmeyi umuyoruz." demişti.

Meta'nın Reality Labs birimi geçen yıl 13,72 milyar dolar zarar etmiş ve şirket, "2023'teki faaliyet kayıplarının yıldan yıla önemli ölçüde artacağı" uyarısında bulunmuştu.

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