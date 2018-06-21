Gençlik ve Spor Bakanı LoL Oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerle birlikte oyun oynamak için bilgisayar başına geçti. Bahçeşehir Üniversitesi E-Spor Merkezi’nde öğrencilerle League of Legends oynamak isteyen Bak, “Böyle bir ortam var. Bu ortamı merak ediyordum” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi E-Spor Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katılan ve burada BAU eSport takımıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, merkezde bulunanlarla League of Legends oynamak için bilgisayar başında geçti. “BAK53” takma ismiyle oyuna başlayan bakan, öğrencilerle zaman geçirdi.

Oyun sonrasında bakanlıklarının e-spor konusuna önem verdiğini belirten Osman Aşkın Bak, “Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Burada gençlerimizin heyecanını görünce, e-spor federasyonunu kurmakla ne kadar isabetli bir karar aldığımızı görüyorum. Benim oğlum lise öğrencisi. 3 yıldır onu ders çalıştırmak için çaba sarf ediyorum. Bazı anlaşmalarımız var. Oyun oynama ve ders çalışma süreleri üzerine. Arkadaşlarıyla oyun oynarken onu izliyorum ve başka bir dünyayı yaşadığını görüyorum. Böyle bir ortam var. Bu ortamı merak ediyordum. Bakan olunca bu konu hakkında arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Bu federasyonun kurulmasını talep ettik. Gerçekten araştırdığımda büyük organizasyonlar yapıldığını gördüm.” açıklamasını yaptı.

Federasyon kurarak, e-spor konusunu düzenleyici adımlar attıklarını kaydeden Bak, “Bir denetimsizlik olmasın diye, sektörün aktörleriyle beraber değerlendirme yaparak kısa sürede federasyonun faaliyete geçmesi için hızlı adımlar attık. Ülkemizin geleceği için gençlerimize güveniyoruz. Kendi savunma sanayimizde pek çok aracımızı, silahımızı yapıyoruz, yüksek teknolojik ürünlere yönelme var. Gençlik merkezlerimizde 'Kod adı 2023' diye bir yazılım çalışmamız var. Yerli oyunumuz var yaptığımız. Türkiye çapında yaklaşık 300 gençlik merkezimiz var. Gençlerimiz buraya gelerek pek çok şey yapıyor. Bu yıl ekim ayında Teknoloji Olimpiyatları organize etmeyi düşünüyoruz. Bunun bir ayağı da e-spor. Burada dereceye girenlere ödüller vereceğiz. Üniversite öğrencilerine de burslar vereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan görüntülerde Osman Aşkın Bak’ın League of Legends oynadığı anlar da yerini aldı.