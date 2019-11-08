General Mobile, Amazon ile Birlikte Çalışacak

Türkiye’ye önemli değerler katan General Mobile, aynı zamanda büyüme stratejisi doğrultusunda önemli adımlar atmaya da devam ediyor. Bu amaçla son olarak Amazon İngiltere ile bir iş birliği yapıldı.

Amazon ile yapılan Prime İş Modeli anlaşmasıyla General Mobile, İngiltere’yi de global ihracat ağına katarak büyüme yolunda önemli bir adım attı. Bu iş birliği sayesinde, Kasım ayından itibaren tüm General Mobile ürünleri, İngiltere’deki kullanıcılara Amazon ile ulaştırılacak.

Amazon ile yapılan anlaşmanın önemine dikkat çeken General Mobile Genel Müdür Yardımcısı Şevket Karadayı, “Amazon ile olan stratejik iş birliğimiz sayesinde geliştirdiğimiz son teknoloji ürünlerimizi ulaşılabilir fiyatlarla İngiltere’deki kullanıcılarla da buluşturuyoruz. Bu anlamda, İngiltere’yle birlikte uluslararası arenada 36 ülkede faaliyet göstermeye başladık. Hedefimiz, globalde de güçlü bir oyuncu olarak faaliyette bulunduğumuz ülke sayısını 45’e çıkarmak.” diye konuştu.

Karadayı ayrıca, “İhracat yaptığımız bazı ülkelerde kısa sürede ilk 5 markadan biri olma başarısını gösterdik. Uluslararası pazarlardaki agresif büyüme stratejimizle, hem bir Türk markası olarak ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesinde tüketicilerle buluşturmak hem de Türkiye’nin ihracatına katma değer sağlamak istiyoruz.” dedi.

General Mobile’ın 100 milyon TL’lik yatırım ve 2.4 milyon adet üretim kapasitesiyle 2018 yılında faaliyete geçirdiği fabrika, 2019 yılında 50 milyon liralık ek yatırım ile 4.2 milyon adetlik üretim kapasitesine yükseltildi. Böylece markanın ihracat ağı da genişlemeye başladı. Geçtiğimiz yıl Ukrayna ve Polonya’yı ihracat ağına katan General Mobile, şimdi de İngiltere’yi bu ağ içine katarak Avrupa’da son teknoloji ürünleriyle söz sahibi olmaya devam ediyor.