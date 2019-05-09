General Mobile Cumhurbaşkanı'na Özel Telefon Üretti

Ülkemizin yerli telefon üreticilerinden biri olan General Mobile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel GM 9 Pro üretti. Üretilen bu özel sürüm cihazın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan’ın imzası yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurulu’nda buluştu. Toplantı sonrasında Erdoğan'a jest yapmak isteyen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, özel üretim GM 9 Pro'yu sundu. Telefonun arka kapağında Cumhurbaşkanlığı forsu ve imzanın yer alması gözlerden kaçmadı.

Özel üretim telefonu sunan Sebahattin Yaman, General Mobile'ın GM 9 Pro modelinin 33 ülkeye ihracatının yapıldığını aktardı. Ayrıca General Mobile'ın Hollanda’nın en çok kullanılan 4. akıllı telefon markası olduğunu dile getiren Yaman, Özbekistan, Gürcistan, Hırvatistan, Azerbaycan ve Belarus’ta da ilk 5 telefon markadan biri olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan GM 9 Pro'nun teknik özellik bakımından farklı olmadığı ifade edilirken arka kapağın değiştirildiği belirtildi. 1699 TL fiyat etiketiyle pazardaki yerini koruyan GM 9 Pro, şirketin en güçlü modeli olma özelliğini taşıyor. Gümüş, Altın, Uzay Grisi renk seçeneklerine sahip olan cihazın Cumhurbaşkanı özel sürümü beyaz modelin üzerine yapılmış.