General Mobile GM 10 Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

General Mobile uzun süren bir aranın ardından yeni akıllı telefon modeli General Mobile GM 10 ile karşımıza çıktı. Şirketin yeni modeli, yükselen akıllı telefon fiyatlarına karşın fiyat / performans oranı ile dikkatleri çekiyor. İşte General Mobile GM 10 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

General Mobile GM 10 Teknik Özellikleri

GM 10'un temel donanımı ile başlarsak yeni modelin gücünü MediaTek MT6762 Helio A25 işlemciden aldığını görüyoruz. Bu işlemci 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile destekleniyor. Bu noktada bellek ya da depolama için farklı varyantlar sunulmuyor olsa da 256 GB MicroSD Card desteğinin bulunduğunu görüyoruz.

Ön tarafta bizleri 6.52 inç boyutunda IPS LCD bir ekran karşılıyor. 20:9 oranlarındaki bu ekran 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlüğe sahip ve daha geniş bir ekran / çerçeve oranı sunabilmek adına damla çentik tasarımı ile geliyor. Ayrıca panelin oleofobik kaplama ile kutudan çıktığını da vurgulayalım.

Arka tarafta üçlü arka kamera kurulumu görüyoruz. 13 MP çözünürlüğündeki ana kamera 2 MP derinlik sensörü ve 5 MP ekstra geniş açı sensörü ile destekleniyor. Bu arada ön tarafta da 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Daha iyi fotoğraflar için yapay zeka destekli sahne algılama teknolojisinin de kullanıldığını görüyoruz.

Cihazın bağlantı noktasında da geniş desteklerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada GM 10'da LTE Cat 4 desteği ile 150 Mbps download, 50 Mbps upload hızlarına erişebilmeniz mümkün. Wi-Fi tarafında ise eski bir standart olan 802.11 b/g/n tercih edilmiş durumda. Ayrıca Bluetooth 5.0, VoLTE ve ViLTE desteklerinin bulunduğunu da hatırlatalım. Yeni modelde NFC'e ne yazık ki yer verilmiyor.

Son olarak tüm bu özelliklerden uzun uzun faydalanabilmeniz adına yerleşik 4,000 mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyor. Bu arada cihazın Android 10 ile geldiğini de belirtmiş olalım.

General Mobile GM 10 Kutu İçeriği

General Mobile GM 10 ile birlikte kutudan çıkan ürünler ve belgeler şu şekilde:

- General Mobile GM 10

- Kullanım Kılavuzu

- Şarj Adaptörü

- Şarj Kablosuz

- Kulaklık (3,5 mm)

General Mobile GM 10 Fiyatı

Gece Mavisi ve Altın Sarısı renkleri ile satışa sunulan General Mobile GM 10'un 3 GB / 64 GB varyantı için tavsiye edilen satış fiyatı 1,799 TL olarak açıklanmış durumda. Kullanıcılar bu ürünü GM Hep Güvende, GM Garanti Plus ve GM Hep Yeni paketleri ile birlikte satın alabiliyor.