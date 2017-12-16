General Mobile GM 6'ya Android Oreo Güncellemesi Geldi

Uygun fiyatıyla öne çıkan General Mobile GM 6 modeli akıllı telefonlar için beklenen Android 8.0 Oreo duyurusu nihayet yapıldı. Android işletim sisteminin en güncel sürümü olan Android Oreo güncellemesi GM 6’larda indirmeye uygun hale geldi. Ekran genişliğiyle ve cep dostu fiyatıyla ön plana çıkan telefon, Android Oreo güncellemesiyle birçok yeni özelliğe de kavuşmuş oldu.

General Mobile GM 6 kullanıcılarının yüzlerini güldürecek güncelleme kapsamında gelen en dikkat çekici yenilik çoklu görev özelliği oldu. Artık kullanıcılar aynı anda iki uygulamayı daha hızlı ve kararlı çalıştırabilirken çoklu ekran özelliğiyle de aynı anda birden fazla işlemi yapabilecek. Açık olan bir pencere küçültülerek tek ekranda birden fazla işlem yapılabilecek.

Ayrıca güncellemeyle birlikte pil tüketiminde de tasarrufa gidildi. Arka planda çalışan uygulamalar artık daha az güç tüketecek. Kullanıcıların bildirim almak istediği hatırlatmalarda gelen bildirimler ertelenebilecek. Yani kullanıcılar uygun olmadığı durumlarda bildirimleri 15 dakika ila 2 saat arasında erteleyebilecek. Ayarlar menüsüne gelen arama seçeneğiyle de arama menüsünde direkt olarak hedefe gidilebilir. Son olarak Android Oreo güncellemesi kapsamında GM 6 telefonlara 60’dan fazla yeni emoji eklendi. Tüm bu yenilikleri içeren Android 8.0 Oreo güncellemesiyle GM 6 kullanıcıları bambaşka bir telefona kavuşmuş gibi görünüyor.