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General Mobile GM 9 Plus Tanıtıldı! İşte Özellikleri

GM 9 Plus özellikleri
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Türkiye’nin en çok satılan telefon üreticilerinden General Mobile, Mobil Dünya Kongresi kapsamında General Mobile GM 9 Plus modelini tanıttı. General Mobile GM 9 Plus özellikleri yapılan açıklama ile gün yüzüne çıktı.

General Mobile GM 9 Plus modelinin General Mobile GM 9 Pro'ya göre ilk farklı tasarımındaki küçük dokunuşlar oldu. Pro modelinde plastik arka kapak tercih eden General Mobile, Plus modelinde ise cam malzeme kullanıldı. 6.23 inç büyüklüğünde Full HD+ ekrana sahip olan General Mobile GM 9 Plus modelinde, MediaTek Helio P60 çip seti tercih edildiği görüldü. 3GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunan yeni General Mobile modelinin batarya kapasitesi ise 3450 olarak belirlendi. Arka tarafından 12MP ve 5MP olmak üzere iki farklı kamera bulunan telefonun selfie kamerasının çözünürlüğü ise 8MP oldu.

Telefonda kullanılan MediaTek Helio P60 çip seti sayesinde birçok yapay zeka destekli özellik de edinen General Mobile GM 9 Plus’ın yine Dolby Vision desteği bulunduracağı, GM Turbo Charge ile hızlı şarj yetenekleri barındıracağı ve parmak izi okuyucu bulunduracağı söylenenler arasında yerini aldı. Telefonun özelliklerini ve ön inceleme videomuzu hemen aşağıdan görebilirsiniz.

 

General Mobile GM 9 Plus özellikleri

Gövde

Boyutlar

157,06x75,52x7,7mm

Ağırlık

175gr (6.17 oz)

SIM

Nano + Nano SIM ve/veya Nano SIM + TF Card

Yapı

Ön/Arka cam & alüminyum çerçeve

Renkler

Uzay Grisi, Gümüş, Altın

Diğer

Parmak izi sensörü

2G(GSM)

GSM 850 (GSM800), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900

3G(WCDMA)

WCDMA FDD Band I (2100), FDD Band II (1900), FDD Band V (850), WCDMA FDD Band VIII (900)

4G(LTE)

LTE FDD BAND 1, BAND 3, BAND 5, BAND 7, BAND 8, BAND 20
LTE TDD BAND 38, BAND 40

Taşıyıcı Birleştirme (CA)

UL 3+3
DL 3+3,3+7,3+20,7+20

Özellikler

VoLTE, ViLTE, VoWiFi, SRVCC, AMR Wideband

Ekran

Tür

IPS Incell LCD, kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk

Boyut

6.23 inç,(~82.5% ekran/kasa oranı)

Çözünürlük

Full HD+ 1080 x 2280 piksel, 19:9 Notch, , 405 ppi

Çoklu Dokunuş

Evet, 10 parmak

Koruma

Corning Gorilla Glass , Oleofobik kaplama

Platform

İşletim Sistemi

Android OS, v9.0 Pie

Çipset

Media Tek Helio P60

CPU

Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53)

GPU

Mali-G72 MP3

Modem

Cat 7 300Mbps/100Mbps

Hafıza

Dahili

32GB/64GB+3GB RAM

Kart Yuvası

Evet, 256GB’a kadar

Kamera

Arka Kamera

12MP+5MP, AF, f1.7 with Flash
Al Portre Modu, HDR, AI Sahne Algılama, Al Süper Gece Modu, Panorama Modu

Ön Kamera

8 MP FF
Portre Modu, AI Yüz Güzelleştirme, HDR, Geniş Selfie Modu

Ses

Uyarı Tipleri

Titreşim, MP3, WAV Melodiler

Hoparlör

Evet

3.5mm jack girişi

Evet

İletişim

Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Hotspot, 5Ghz ve 2.4 Ghz çift bant desteği

Bluetooth

v5.0, A2DP, LE

GPS

A-GPS,GLONASS

NFC

Evet

USB

Type-C USB 2.0

Özellikler

Sensörler

Jiroskop, İvmeölçer, Yakınlık, Pusula, Işık

FM Radyo

Evet

Batarya

Tür & Kapasite

3450 mAh Li-ion Polymer
Bekleme 2G：400Saat 
3G：350Saat 
4G：320Saat

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