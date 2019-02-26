General Mobile GM 9 Plus Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Türkiye’nin en çok satılan telefon üreticilerinden General Mobile, Mobil Dünya Kongresi kapsamında General Mobile GM 9 Plus modelini tanıttı. General Mobile GM 9 Plus özellikleri yapılan açıklama ile gün yüzüne çıktı.
General Mobile GM 9 Plus modelinin General Mobile GM 9 Pro'ya göre ilk farklı tasarımındaki küçük dokunuşlar oldu. Pro modelinde plastik arka kapak tercih eden General Mobile, Plus modelinde ise cam malzeme kullanıldı. 6.23 inç büyüklüğünde Full HD+ ekrana sahip olan General Mobile GM 9 Plus modelinde, MediaTek Helio P60 çip seti tercih edildiği görüldü. 3GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunan yeni General Mobile modelinin batarya kapasitesi ise 3450 olarak belirlendi. Arka tarafından 12MP ve 5MP olmak üzere iki farklı kamera bulunan telefonun selfie kamerasının çözünürlüğü ise 8MP oldu.
Telefonda kullanılan MediaTek Helio P60 çip seti sayesinde birçok yapay zeka destekli özellik de edinen General Mobile GM 9 Plus’ın yine Dolby Vision desteği bulunduracağı, GM Turbo Charge ile hızlı şarj yetenekleri barındıracağı ve parmak izi okuyucu bulunduracağı söylenenler arasında yerini aldı. Telefonun özelliklerini ve ön inceleme videomuzu hemen aşağıdan görebilirsiniz.
General Mobile GM 9 Plus özellikleri
|
Gövde
|
Boyutlar
|
157,06x75,52x7,7mm
|
Ağırlık
|
175gr (6.17 oz)
|
SIM
|
Nano + Nano SIM ve/veya Nano SIM + TF Card
|
Yapı
|
Ön/Arka cam & alüminyum çerçeve
|
Renkler
|
Uzay Grisi, Gümüş, Altın
|
Diğer
|
Parmak izi sensörü
|
Ağ
|
2G(GSM)
|
GSM 850 (GSM800), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|
3G(WCDMA)
|
WCDMA FDD Band I (2100), FDD Band II (1900), FDD Band V (850), WCDMA FDD Band VIII (900)
|
4G(LTE)
|
LTE FDD BAND 1, BAND 3, BAND 5, BAND 7, BAND 8, BAND 20
|
Taşıyıcı Birleştirme (CA)
|
UL 3+3
|
Özellikler
|
VoLTE, ViLTE, VoWiFi, SRVCC, AMR Wideband
|
Ekran
|
Tür
|
IPS Incell LCD, kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk
|
Boyut
|
6.23 inç,(~82.5% ekran/kasa oranı)
|
Çözünürlük
|
Full HD+ 1080 x 2280 piksel, 19:9 Notch, , 405 ppi
|
Çoklu Dokunuş
|
Evet, 10 parmak
|
Koruma
|
Corning Gorilla Glass , Oleofobik kaplama
|
Platform
|
İşletim Sistemi
|
Android OS, v9.0 Pie
|
Çipset
|
Media Tek Helio P60
|
CPU
|
Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53)
|
GPU
|
Mali-G72 MP3
|
Modem
|
Cat 7 300Mbps/100Mbps
|
Hafıza
|
Dahili
|
32GB/64GB+3GB RAM
|
Kart Yuvası
|
Evet, 256GB’a kadar
|
Kamera
|
Arka Kamera
|
12MP+5MP, AF, f1.7 with Flash
|
Ön Kamera
|
8 MP FF
|
Ses
|
Uyarı Tipleri
|
Titreşim, MP3, WAV Melodiler
|
Hoparlör
|
Evet
|
3.5mm jack girişi
|
Evet
|
İletişim
|
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi)
|
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Hotspot, 5Ghz ve 2.4 Ghz çift bant desteği
|
Bluetooth
|
v5.0, A2DP, LE
|
GPS
|
A-GPS,GLONASS
|
NFC
|
Evet
|
USB
|
Type-C USB 2.0
|
Özellikler
|
Sensörler
|
Jiroskop, İvmeölçer, Yakınlık, Pusula, Işık
|
FM Radyo
|
Evet
|
Batarya
|
Tür & Kapasite
|
3450 mAh Li-ion Polymer
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