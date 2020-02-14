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General Mobile GM 9 Plus Satışa Çıktı, İşte Fiyatı

Erkan Calp
Erkan Calp - | Mobil

General Mobile, geçtiğimiz sene tanıttığı akıllı telefonu General Mobile GM 9 Plus’ı satışa sundu. Kullanıcıyı en iyi tanıyan telefon olarak öne çıkarılan General Mobile GM 9 Plus fiyatı ve özellikleri haberimizde.

Yüksek kalitede ulaşılabilir, güncel teknolojilere sahip akıllı mobil ürünler geliştiren General Mobile’ın unutulan telefonu GM 9 Plus bugün satışa çıktı. Yerli üretici, 14 Şubat Sevgililer Gününde resmi Twitter hesabı üzerinden müjdeyi verdi.

Şu anda sadece bir teknoloji mağazasında 1499 TL fiyat etiketiyle satışa çıkarılan General Mobile GM 9 Plus’ın özelliklerini hatırlatmak gerekirse, 6.23 inç Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen 19:9 formatında IPS ekrana sahip. Cihazın kalbinde yapay zeka destekli MediaTek Helio P60 işlemci bulunuyor. 3GB RAM 32GB depolama alanı ile gelen telefonda çift arka kamera (12 megapiksel + 5 megapiksel f/1.7) ve tek selfie kamera (8 megapiksel f/2.2) yer alıyor. Cihaz Android 9 Pie ile geliyor. Digital Wellbeing (Dijital Denge), Adaptive Battery/Brightness (Uyarlanabilir Pil/Parlaklık), Google Lens gibi Android 9 özelliklerinin yanı sıra General Mobile Asistan kullanılabilir durumda.

General Mobile GM 9 Plus
Renk Uzay Grisi
Kapasite 32GB + 3GB RAM
SIM Nano SIM + TF Card
Ağırlık ve Boyut

157 x 75.5 x 7.7mm, 175 g
Ekran

19:9 Yeni Nesil Çentikli Ekran Full HD+

6.23 inç IPS LCD, 16M Renk

1080x2280 Piksel, 405PPI

Corning Gorilla Glass, Oleofobik Kaplama
İşlemci 64-Bit 12nm, MediaTek Helio P60, Sekiz Çekirdek 2.0GHz
Kameralar

12MP + 5MP AF, f/1.7 Çift Arka Kamera

8MP FF, f/2.2 Selfie Kamera

Portre Modu (Bokeh Efect) Selfie Kamera

Portre Modu (Bokeh Efect) Arka Kamera

Gece Modu

Güzellik Modu

HDR

PDAF
Temel Özellikleri Gelişmiş telefon rehberi
Gelişmiş mesaj kutusu
Saat, Dünya Saati, Alarm, Kronometre, Geri Sayım
Titreşimli Uyarı, Arayan Numara Gösterimi
Hareket Sensörü (G-sensor), Akselerometre
Manyetik sensör, Yakınlık sensörü , Işık sensörü, Parmakizi sensor
Bağlantı GSM 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA 850/900/1900/2100 MHz
LTE band FDD : 1(2100), 3(1800), 5 (850), 7(2600), 8(900) 20(800) TDD : 38(2600), 40(2300)
4.5G Hızında İnternet
Cat 7 300Mbps Download,100 Mbps Upload
VoLTE, ViLTE , VoWi-Fi
Bluetooth 5.0, A2DP (Çoklu bağlantı), LE
GPS Uydu Bağlantısı (A-GPS Destekli), GLONASS, Galileo, Beidou
Kablosuz Ağ Bağlantısı (802.11 a/b/g/n/ac)
Hotspot, Wi-Fi Display, Dual band support
Wi-Fi Direct
Gmail, Exchange Server ile rehber senkronizasyonu
Eğlence 3,5mm Kulaklık Girişi
MP3/WAV/eAAC+ oynatabilme
Müzik Kütüphanesi
Google Drive
Google Play Store, oyun ve uygulama yükleme
FM Radyo
Güç ve Pil 3450 mAh Li-ion Polymer Batarya
İşletim Sistemi Android 9 Pie
Kutu İçeriği

Android 9 Pie Yüklü GM 9 Plus

Kullanım Kılavuzu, Şarj Cihazı, Kulaklık, Kılıf

General Mobile GM 9 Plus, 1499 TL gibi oldukça uygun bir fiyatla satışa çıktı. Akıllı telefon fiyatlarının 10.000 TL’ye ulaştığı hatta aştığı günümüzde çok uygun fiyatlı akıllı telefon olarak gözükse de özelliklerini inceleyip değerlendirmekte fayda var.

 

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