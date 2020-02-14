General Mobile GM 9 Plus Satışa Çıktı, İşte Fiyatı

General Mobile, geçtiğimiz sene tanıttığı akıllı telefonu General Mobile GM 9 Plus’ı satışa sundu. Kullanıcıyı en iyi tanıyan telefon olarak öne çıkarılan General Mobile GM 9 Plus fiyatı ve özellikleri haberimizde.
Yüksek kalitede ulaşılabilir, güncel teknolojilere sahip akıllı mobil ürünler geliştiren General Mobile’ın unutulan telefonu GM 9 Plus bugün satışa çıktı. Yerli üretici, 14 Şubat Sevgililer Gününde resmi Twitter hesabı üzerinden müjdeyi verdi.
Merakla beklediğiniz gün geldi! 🎉 Seni en iyi tanıyan telefon GM 9 Plus, sadece Vatan Bilgisayar mağazalarında ve internet sitesinde! 😉 Hemen tıkla ve kaçırma: https://t.co/k2OpcgSfrJ pic.twitter.com/Gapojszm41— General Mobile (@generalmobile) February 13, 2020
Şu anda sadece bir teknoloji mağazasında 1499 TL fiyat etiketiyle satışa çıkarılan General Mobile GM 9 Plus’ın özelliklerini hatırlatmak gerekirse, 6.23 inç Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen 19:9 formatında IPS ekrana sahip. Cihazın kalbinde yapay zeka destekli MediaTek Helio P60 işlemci bulunuyor. 3GB RAM 32GB depolama alanı ile gelen telefonda çift arka kamera (12 megapiksel + 5 megapiksel f/1.7) ve tek selfie kamera (8 megapiksel f/2.2) yer alıyor. Cihaz Android 9 Pie ile geliyor. Digital Wellbeing (Dijital Denge), Adaptive Battery/Brightness (Uyarlanabilir Pil/Parlaklık), Google Lens gibi Android 9 özelliklerinin yanı sıra General Mobile Asistan kullanılabilir durumda.
|
General Mobile GM 9 Plus
|Renk
|Uzay Grisi
|Kapasite
|32GB + 3GB RAM
|SIM
|Nano SIM + TF Card
|Ağırlık ve Boyut
|
157 x 75.5 x 7.7mm, 175 g
|Ekran
|
19:9 Yeni Nesil Çentikli Ekran Full HD+
6.23 inç IPS LCD, 16M Renk
1080x2280 Piksel, 405PPI
Corning Gorilla Glass, Oleofobik Kaplama
|İşlemci
|64-Bit 12nm, MediaTek Helio P60, Sekiz Çekirdek 2.0GHz
|Kameralar
|
12MP + 5MP AF, f/1.7 Çift Arka Kamera
8MP FF, f/2.2 Selfie Kamera
Portre Modu (Bokeh Efect) Selfie Kamera
Portre Modu (Bokeh Efect) Arka Kamera
Gece Modu
Güzellik Modu
HDR
PDAF
|Temel Özellikleri
|Gelişmiş telefon rehberi
Gelişmiş mesaj kutusu
Saat, Dünya Saati, Alarm, Kronometre, Geri Sayım
Titreşimli Uyarı, Arayan Numara Gösterimi
Hareket Sensörü (G-sensor), Akselerometre
Manyetik sensör, Yakınlık sensörü , Işık sensörü, Parmakizi sensor
|Bağlantı
|GSM 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA 850/900/1900/2100 MHz
LTE band FDD : 1(2100), 3(1800), 5 (850), 7(2600), 8(900) 20(800) TDD : 38(2600), 40(2300)
4.5G Hızında İnternet
Cat 7 300Mbps Download,100 Mbps Upload
VoLTE, ViLTE , VoWi-Fi
Bluetooth 5.0, A2DP (Çoklu bağlantı), LE
GPS Uydu Bağlantısı (A-GPS Destekli), GLONASS, Galileo, Beidou
Kablosuz Ağ Bağlantısı (802.11 a/b/g/n/ac)
Hotspot, Wi-Fi Display, Dual band support
Wi-Fi Direct
Gmail, Exchange Server ile rehber senkronizasyonu
|Eğlence
|3,5mm Kulaklık Girişi
MP3/WAV/eAAC+ oynatabilme
Müzik Kütüphanesi
Google Drive
Google Play Store, oyun ve uygulama yükleme
FM Radyo
|Güç ve Pil
|3450 mAh Li-ion Polymer Batarya
|İşletim Sistemi
|Android 9 Pie
|Kutu İçeriği
|
Android 9 Pie Yüklü GM 9 Plus
Kullanım Kılavuzu, Şarj Cihazı, Kulaklık, Kılıf
General Mobile GM 9 Plus, 1499 TL gibi oldukça uygun bir fiyatla satışa çıktı. Akıllı telefon fiyatlarının 10.000 TL’ye ulaştığı hatta aştığı günümüzde çok uygun fiyatlı akıllı telefon olarak gözükse de özelliklerini inceleyip değerlendirmekte fayda var.
YORUMLAR