General Mobile GM 9 Plus Satışa Çıktı, İşte Fiyatı

General Mobile, geçtiğimiz sene tanıttığı akıllı telefonu General Mobile GM 9 Plus’ı satışa sundu. Kullanıcıyı en iyi tanıyan telefon olarak öne çıkarılan General Mobile GM 9 Plus fiyatı ve özellikleri haberimizde.

Yüksek kalitede ulaşılabilir, güncel teknolojilere sahip akıllı mobil ürünler geliştiren General Mobile’ın unutulan telefonu GM 9 Plus bugün satışa çıktı. Yerli üretici, 14 Şubat Sevgililer Gününde resmi Twitter hesabı üzerinden müjdeyi verdi.

Merakla beklediğiniz gün geldi! 🎉 Seni en iyi tanıyan telefon GM 9 Plus, sadece Vatan Bilgisayar mağazalarında ve internet sitesinde! 😉 Hemen tıkla ve kaçırma: https://t.co/k2OpcgSfrJ pic.twitter.com/Gapojszm41 — General Mobile (@generalmobile) February 13, 2020

Şu anda sadece bir teknoloji mağazasında 1499 TL fiyat etiketiyle satışa çıkarılan General Mobile GM 9 Plus’ın özelliklerini hatırlatmak gerekirse, 6.23 inç Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen 19:9 formatında IPS ekrana sahip. Cihazın kalbinde yapay zeka destekli MediaTek Helio P60 işlemci bulunuyor. 3GB RAM 32GB depolama alanı ile gelen telefonda çift arka kamera (12 megapiksel + 5 megapiksel f/1.7) ve tek selfie kamera (8 megapiksel f/2.2) yer alıyor. Cihaz Android 9 Pie ile geliyor. Digital Wellbeing (Dijital Denge), Adaptive Battery/Brightness (Uyarlanabilir Pil/Parlaklık), Google Lens gibi Android 9 özelliklerinin yanı sıra General Mobile Asistan kullanılabilir durumda.

General Mobile GM 9 Plus Renk Uzay Grisi Kapasite 32GB + 3GB RAM SIM Nano SIM + TF Card Ağırlık ve Boyut 157 x 75.5 x 7.7mm, 175 g Ekran 19:9 Yeni Nesil Çentikli Ekran Full HD+ 6.23 inç IPS LCD, 16M Renk 1080x2280 Piksel, 405PPI Corning Gorilla Glass, Oleofobik Kaplama İşlemci 64-Bit 12nm, MediaTek Helio P60, Sekiz Çekirdek 2.0GHz Kameralar 12MP + 5MP AF, f/1.7 Çift Arka Kamera 8MP FF, f/2.2 Selfie Kamera Portre Modu (Bokeh Efect) Selfie Kamera Portre Modu (Bokeh Efect) Arka Kamera Gece Modu Güzellik Modu HDR PDAF Temel Özellikleri Gelişmiş telefon rehberi

Gelişmiş mesaj kutusu

Saat, Dünya Saati, Alarm, Kronometre, Geri Sayım

Titreşimli Uyarı, Arayan Numara Gösterimi

Hareket Sensörü (G-sensor), Akselerometre

Manyetik sensör, Yakınlık sensörü , Işık sensörü, Parmakizi sensor Bağlantı GSM 850/900/1800/1900 MHz

WCDMA 850/900/1900/2100 MHz

LTE band FDD : 1(2100), 3(1800), 5 (850), 7(2600), 8(900) 20(800) TDD : 38(2600), 40(2300)

4.5G Hızında İnternet

Cat 7 300Mbps Download,100 Mbps Upload

VoLTE, ViLTE , VoWi-Fi

Bluetooth 5.0, A2DP (Çoklu bağlantı), LE

GPS Uydu Bağlantısı (A-GPS Destekli), GLONASS, Galileo, Beidou

Kablosuz Ağ Bağlantısı (802.11 a/b/g/n/ac)

Hotspot, Wi-Fi Display, Dual band support

Wi-Fi Direct

Gmail, Exchange Server ile rehber senkronizasyonu Eğlence 3,5mm Kulaklık Girişi

MP3/WAV/eAAC+ oynatabilme

Müzik Kütüphanesi

Google Drive

Google Play Store, oyun ve uygulama yükleme

FM Radyo Güç ve Pil 3450 mAh Li-ion Polymer Batarya İşletim Sistemi Android 9 Pie Kutu İçeriği Android 9 Pie Yüklü GM 9 Plus Kullanım Kılavuzu, Şarj Cihazı, Kulaklık, Kılıf

General Mobile GM 9 Plus, 1499 TL gibi oldukça uygun bir fiyatla satışa çıktı. Akıllı telefon fiyatlarının 10.000 TL’ye ulaştığı hatta aştığı günümüzde çok uygun fiyatlı akıllı telefon olarak gözükse de özelliklerini inceleyip değerlendirmekte fayda var.