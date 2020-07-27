General Mobile GMPods Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Son zamanlarda hızlı bir ivme kazanan tam kablosuz kulaklık pazarına yeni bir oyuncu daha dahil oluyor. General Mobile tarafından tanıtılan ve satışa sunulan General Mobile GMPods teknik özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıların tercih listesine eklemesi gereken bir model olarak öne çıkıyor.

General Mobile GMPods Teknik Özellikleri

General Mobile tarafından satışa sunulan GMPods, yükselen tam kablosuz kulaklık fiyatlarında uygun fiyatlı bir çözüm olarak tüketicilerin karşısına çıkıyor. Kulağından kablo sarkmamasını isteyen ancak bunun için yüksek fiyatlar ödemeyi istemeyen kullanıcılara hitap eden yeni model, pek çok kullanıcı için iyi bir tercih olabilir.

GMPods tek bir şarj ile beş saate kadar müzik deneyimi sunuyor. Bununla birlikte taşıma çantası bu süreyi yirmi saate kadar destekliyor ve toplamda yirmi beş saate varan bir kullanım ömrü bulunuyor. Ayrıca kablosuz kulaklıklarda yaşanan ses gecikmesini oyun modu ile engelleyen modelde gecikmeler minimuma indirgeniyor.

Dahili dokunmatik panel ile gelen her iki kulaklık, kullanıcılar tarafından çeşitli yönlendirmeler için kullanılabiliyor. Örneğin çift tık ile çağrıları kabul edebilir ya da sonlandırabilir, müziği durdurabilir ya da devam ettirebilirsiniz. Müziği ileri ya da geri sarmak için kulaklıklara iki saniye basılı tutmanız, oyun modu için sağ ve sesli asistan için sol kulaklığa üç kez tıklamanız yeterli.

General Mobile GMPods Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulan GMPods, 189 TL fiyat etiketi ile çeşitli noktalardan satın alınabilir durumda.

Peki siz General Mobile GMPods hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni model kullanıcılar için başarılı bir fiyat / performans deneyimi sunabilecek mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.