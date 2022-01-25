General Mobile İlk Akıllı Saatini Piyasaya Sürüyor: GM Watch

Teknoloji sektöründeki konumunu ve varlığını uzun bir süredir korumayı başaran General Mobile, 2022 yılında piyasaya sürülecek olan cihazlarını tanıtımını yaptı. Kullanıcılarına yüksek bir performans sunmak için geliştirilen Genel Mobile ürünleri arasında, GM 22, GM 22 Plus ve GM 22 Pro akıllı telefonlar ve ilk nesil GM Watch akıllı saat vardı. General Mobile bünyesindeki ilk akıllı saat olma özelliğine sahip olan GM Watch, yenilikçi özellikleri ile potansiyel müşterilerinin ilgisini şimdiden çekmeyi başardı. Peki, GM Watch özellikleri neler? GM Watch fiyatı ne olacak? Gelin, GM Watch ile ilgili aklınızda yer edinen soruları birlikte yanıtlayalım.

GM Akıllı Saat’in Teknolojik Özellikleri Tanıtıldı!

Birçok farklı mod seçeneği ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan GM Watch, sağlık ve spor modları ile beğenileri üzerinde topluyor. Bu noktada, koşma, yürüme, bisiklet, koşu bandı, kondisyon bisikleti, tırmanma gibi spor modlarının yanı sıra; 24 saat kesintisiz nabız ölçümü, uyku takibi, kandaki oksijen ölçümü, kalori takip, adım sayar, aktivite izleme, kadınsal sağlık takibi ve nefes egzersizleri gibi farklı sağlık modları bulunuyor. Cihazın sahip olduğu temel özellikler arasında ise bağlı olduğu akıllı telefonda oynatılan müziği ve ses seviyesini ayarlayabilme, uzaktan kamera modu ve daha fazlası mevcut.

Bunlarla birlikte, 1.28 inç TFT LCD dokunmatik bir panelle gelen GM Watch, 240×240 piksel çözünürlük sunuyor. Bu ekranın, 2D Panda ekran korumasına sahip olduğu belirtiliyor. Bluetooth 5.1 desteğine sahip olduğunu görülen cihaz ayrıca, bileği kaldırınca otomatik uyanma, SMS ve uygulama bildirim kontrolü, gelen aramaları karşılama ve alarm gibi özelliklerle donatılmış durumda. Pil ömrü bakımından da, sahiplerini mutlu etmesi beklenen akıllı saat, 300 mAh bataryasıyla birlikte, normal kullanımda 10 güne varan pil ömrü sunacak.

GM Watch Modern Tasarımı ile Göz Kamaştırdı!

İkonik geometrik çizgileri ile oldukça beğenilen GM Watch, siyah bir çerçeve ile müşterilerinin karşısına çıkacak. Siyah, kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere 4 farklı kordon renk seçeneğinin da bulunduğu saat, 62 gram ağırlığında ve 48 mm x48 mm x12.9 mm boyutlarına sahip.

GM Watch Fiyatları Nasıl Olacak?

General Mobile’ın ilk akıllı saati, 799 TL üzerinden satışa sunuluyor. Bu yıl piyasaya sürülecek olan diğer General Mobile cihazlarının fiyatları ise şu şekilde: