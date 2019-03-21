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  4. General Mobile Kendi Akıllı Asistanını Devreye Aldı

General Mobile Kendi Akıllı Asistanını Devreye Aldı

general mobile gm 9 pro
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Türkiye’ni en çok tercih edilen akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan General Mobile, kendi geliştirdiği yapay zeka destekli akıllı asistan sistemini tanıttı. Birçok görevi icra edebilen akıllı asistanın, birçok görevi yerine getirebileceği dile getirildi.

Henüz geliştirme aşamasının başında olmasına karşın General Mobile kullanıcılarını sevecekleri detaylar barındıran asistanı kullanmak için Google Asistan’a “General Mobile ile konuş” komutunun verilmesi gerektiğini aktarıldı. Google Asistan’a verilen komut sonrasında General Mobile’ın kendi asistanının devreye gireceği ve birçok soruya cevap vereceği söylenenler arasında kendine yer buldu.

General Mobile Asistanı, General Mobile modellerinin özellikleri ve tüm teknik bilgileri hakkındaki sorulara cevap verebiliyor. Eğlenceli bir biçimde konuşan General Mobile Asistanı’na gelecek dönemde yepyeni özellikler eklenmeye devam edecek. Tüm hizmetlerini kullanıcıların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştiren General Mobile, kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

General Mobile, ürettiği fiyat/performans ürünü telefonları ile gün yüzüne çıkmıştı. Halihazırda 34 farklı ülkede satışlarına devam eden akıllı telefon üreticisi, donanım çözümlerinin yanı sıra yazılım konusunda da kendini geliştirerek, rakiplerinin önüne geçmek için çok çalışmaya devam ediyordu.

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