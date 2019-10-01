General Mobile, Sokak Hayvanları İçin Harekete Geçiyor

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü yaklaşırken, bazı firmaların güzel ve anlamlı kampanyalar düzenlemeye başladığını görüyoruz. Bu firmalardan birisi de General Mobile oldu.

Bu özel gün için harekete geçen General Mobile, sosyal medya hesaplarından önemli bir kampanyaya imza atıyor.

Kampanya kapsamında #HerFotografBirKapMama ve @generalmobile etiketleriyle ‘hayvanları koruma’ ve ‘sokak hayvanları’ temalı fotoğraflar Instagram ve Twitter’da paylaşılacak.

Kullanıcılar, Instagram ve Twitter hesaplarından söz konusu fotoğrafları belirtilen etiketlerle birlikte paylaştığında, her fotoğraf sokak hayvanları için bir kap mamaya dönüşmüş olacak.

Haytap işbirliğiyle gerçekleşen bu kampanyada toplanılan mamaların barınaklara dağıtımını da General Mobile çalışanları yapacak.

Türkiye’nin Lider Yerli Cep Telefonu Markası

Türkiye’nin en çok tercih edilen yerli cep telefonu markası olan General Mobile, üstün kalite standartlarında, ulaşılabilir, güncel teknolojilere sahip akıllı mobil çözümler geliştiriyor.

Türkiye’nin lider yerli cep telefonu markası olan şirket, dünyanın önde gelen mobil teknoloji şirketleri ile ortak çalışarak 34 ülkeye ihracat yapıyor.

General Mobile, Hollanda’nın telekom pazarında 4. akıllı telefon markası olurken Özbekistan, Gürcistan, Hırvatistan, Azerbaycan ve Beyaz Rusya’da da pazarda ilk 5 markadan biri olarak faaliyet gösteriyor.