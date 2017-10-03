General Motors, 2023 Yılına Kadar 20 Elektrikli Araç Üretecek

General Motors, önümüzdeki 10 yılın planlarını çoktan yapmış görünüyor. Şirket, elektrikli araç sektörüne o kadar çok güveniyor ki 2023 yılına kadar 20 elektrikli aracını satışa çıkaracağını açıkladı.

General Motors, 2023 yılına kadar en az 20 elektrikli aracı piyasaya süreceğini açıkladı. Önümüzdeki 18 ay içinde ise 2 yeni elektrikli aracını tanıtacağını duyurdu. General Motors ayrıca, çok daha temiz bir yakıt olan yakıt hücresi teknolojisi hakkında da kararlı olduğunu vurguladı. Uygulanabilirliği konusunda önemli altyapı çalışmalarının yapılması gereken bu sistem şimdilik konsept olarak karşımızda duruyor.

General Motors'un Detroit'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Global Ürün Geliştirme Direktörü Mark Reuss, tamamen elektrikli bir gelecek konusunda kararlı olduklarını belirtti. Reuss, "Bu sadece basın bültenleri aracılığıyla verilen sözler değil. Geleceğin dünyasına öncülük etme planımızdan hala çok uzaktayız" ifadelerini kullandı.

Yakıt altyapısı henüz emekleme aşamasındayken General Motors nasıl satış yapacak? Bu konuda bir bilgi verilmedi. Ancak şirketin 2023 yılına kadar 20 elektrikli araç vizyonu takdiri hak ediyor.