  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. General Motors, 2023 Yılına Kadar 20 Elektrikli Araç Üretecek

General Motors, 2023 Yılına Kadar 20 Elektrikli Araç Üretecek

GM, 2023 Yılına Kadar 20 Elektrikli Araç Üretecek
YORUM YAZ
Gökhan Abay
Gökhan Abay teknoloji

General Motors, önümüzdeki 10 yılın planlarını çoktan yapmış görünüyor. Şirket, elektrikli araç sektörüne o kadar çok güveniyor ki 2023 yılına kadar 20 elektrikli aracını satışa çıkaracağını açıkladı.

General Motors, 2023 yılına kadar en az 20 elektrikli aracı piyasaya süreceğini açıkladı. Önümüzdeki 18 ay içinde ise 2 yeni elektrikli aracını tanıtacağını duyurdu. General Motors ayrıca, çok daha temiz bir yakıt olan yakıt hücresi teknolojisi hakkında da kararlı olduğunu vurguladı. Uygulanabilirliği konusunda önemli altyapı çalışmalarının yapılması gereken bu sistem şimdilik konsept olarak karşımızda duruyor. 

General Motors'un Detroit'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Global Ürün Geliştirme Direktörü Mark Reuss, tamamen elektrikli bir gelecek konusunda kararlı olduklarını belirtti. Reuss, "Bu sadece basın bültenleri aracılığıyla verilen sözler değil. Geleceğin dünyasına öncülük etme planımızdan hala çok uzaktayız" ifadelerini kullandı. 

Yakıt altyapısı henüz emekleme aşamasındayken General Motors nasıl satış yapacak? Bu konuda bir bilgi verilmedi. Ancak şirketin 2023 yılına kadar 20 elektrikli araç vizyonu takdiri hak ediyor.

Tesla'nın Dünyamızı Kaç Milyon Ton CO2 Gazından Kurtardığı Belli Oldu TEKNOLOJİ Tesla'nın Dünyamızı Kaç Milyon Ton CO2 Gazından Kurtardığı Belli Oldu

Tesla, Bilgi-Eğlence Sistemi İçin NVIDIA'dan Intel'e Geçti TEKNOLOJİ Tesla, Bilgi-Eğlence Sistemi İçin NVIDIA'dan Intel'e Geçti

Yerli Elektrikli Aracın Seri Üretimi Hedefleniyor TEKNOLOJİ Yerli Elektrikli Aracın Seri Üretimi Hedefleniyor

ETİKETLER: gm elektrikli araç

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

GOM Player GOM Player
GOM Player GOM Player, popüler video ve medya dosyalarının tamamını bilgisayarlarınız üzerinde oynatabileceğiniz ücretsiz bir medya oynatıcısıdır. ÜCRETSİZ
Pokemon GO Pokemon GO
Pokemon GO Pokemon GO (APK), Pokemon karakterlerini bularak ilerlediğiniz artırılmış gerçeklik oyunu. ÜCRETSİZ
Ares Ares
Ares Oldukça basit ve güzel bir dosya paylaşım aracı olan Ares programı ile müzik, video, resim ve doküman gibi birçok dosyaya ulaşabilir ve kendi dosyalarınızı paylaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Gmail Gmail
Gmail Dünyanın en büyük web tabanlı e-posta sistemlerinden birisini hala denemediyseniz artık sıra sizde. ÜCRETSİZ
Pokemon GO Pokemon GO
Pokemon GO Pokemon GO, iPhone ve iPad cihazınızda ücretsiz oynayabileceğiniz artırılmış gerçeklik oyunu. ÜCRETSİZ
YouTube Go (APK) YouTube Go (APK)
YouTube Go (APK) YouTube Go, Android için YouTube video indirme, çevrimdışı video izleme uygulaması. ÜCRETSİZ
City Car Driving Araba Yaması City Car Driving Araba Yaması
City Car Driving Araba Yaması En eğlenceli ve en popüler araba sürüş simulasyonlarından biri olan City Car Driving'de kullanabileceğiniz 22 adet farklı araba modelini içeren yama paketi. ÜCRETSİZ
GOM Cam GOM Cam
GOM Cam GOM Cam, PC ekranı, web kamera ve oyun kaydetme seçenekleri sunan ekran videosu çekme - alma programı. DENEME SÜRÜMÜ
I AM PLAYR I AM PLAYR
I AM PLAYR I AM PLAYR, Facebook hesabınız üzerinden oynayabileceğiniz yeni nesil futbol yıldızı yaratma oyunudur. ÜCRETSİZ

YORUMLAR