General Motors, Elektrikli Bisikletlerini Tanıttı

Otomobil üreticisi General Motors, bu kez elektrikli bisikletlerini satışa çıkaracağını duyurdu. General Motors tarafından yapılan açıklamalara göre, Ariv markası altında iki yeni elektrikli bisiklet satışa çıkacak.

GM tarafından Meld isimli bisikletin kompakt olacağı Merge isimli bisikletin ise katlanabilir olacağı duyuruldu. Dört pedal destekli bir güç ile saatte 25 km hıza ulaşabilecek olan elektrikli bisikletler, tek şarjda 64 kilometre yol gidebilecek. Şirket, elektrikli bisikletlerin aküsünün 3.5 saatte tam şarj olabileceğini belirtti.

Kullanıcıların, Bluetooth üzerinden bisikleti özel bir uygulamaya bağlayarak, hızlarını, mesafelerini, pil seviyelerini, motor destek seviyelerini ve seyahat mesafelerini görebileceğini açıklayan şirket yetkilileri, bisikletlerin tutma çubuğunda akıllı telefonlar için bir yuva ve şarj için entegre bir USB bağlantı noktasının bulunduğunu söyledi.

Elektrikli bisikletlerin fiyatları hakkında Ariv Meld için 3.200 doların altında, Ariv Merge için de 3.800 dolar civarlarında olacağı duyuruldu. Belçika ve Hollanda'da ilk olarak satışların başlayacağını belirten şirket yetkilileri, elektrikli bisikletlerin bu yılın ikinci çeyreğinde sipariş verenlere gönderileceği söyledi.

Sizler elektrikli bisikletler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar nasıl? Yorumlarınızı bekliyoruz!